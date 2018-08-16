فيديو وصور.. شكاوى من ردم الحدائق العامة بنجع حمادى وتأجيرها لإقامة الأفراح

قنا – هند المغربى

على الرغم من توجه و إهتمام الدولة الفترة الماضية لزيادة أعداد الحدائق العامة والترفيهية لخدمة الأطفال والأسرة بكل مدينة وزيادة عدد من الحدائق العامة منها حدائق الأسرة والطفل والتى تضم ملاهى للأطفال بأسعار مخفضة وكذلك تضم منافذ للبيع بأسعار مخفضة لعرض العديد من السلع التابعة لمحافظة قنا وتوجيهات كلا من اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا واللواء أيمن السيسى السكرتير العام للمحافظة بزيادة أعداد حدائق الأسرة ورفع كفائتها وتحسين خدماتها ليصبح هناك من 3 ل 4 حدائق بكل مدينة للأسرة بأسعار رمزية إلا أن مجلس مدينة نجع حمادى بدأ منذ فترة قريبه خطوات مختلفة من خلال ردم النجيلة وتقطيع الأشجار للحدائق وتأجيرها لإقامة الأفراح .

وتقدم عدد من أهالى مدينة نجع حمادى بعدة شكاوى إلى محافظة قنا ووزارة التنمية المحلية تتهم مجلس مدينة نجع حمادى بتحويل واحدة من الحدائق العامة التى تضم حديقة عامة وخدمات ترفيهية للأسر بوسط مدينة نجع حمادى لتصبح مكان لإقامة الأفراح وذلك بعد مدة قليلة من تحويل أخرى بالقرب منها بوسط المدينة لقاعة أفراح بعد أن كانت حديقة للأسرة .

ويقول عمرو محسن محامى أن الحدائق العامة والمتنزهات هى المتنفس الوحيد لأبناء مركز ومدينة نجع حمادى والقرى والنجوع التابعة له ، ولها دور ترفيهى كبير للأطفال وربات البيوت خاصة من البسطاء الذين يأتون إلى المدينة من جميع القرى والنجوع التابعة لها للأستمتاع بالحديقة و الملاهى.

ويضيف محمود حفنى محاسب بشركة خاصة أن وجود قاعة أفراح مفتوحة وسط كتلة سكنية كبيرة بالإضافة إلى أنه يتسبب فى إزعاج كافة المواطنين بالمنطقة إلا أنه أيضا يهدد سلامتهم وراحتهم اليومية وخاصة مع إطلاق الألعاب النارية التى تهدد بإشتعال الحرائق وخاصة مع وجود أشجار كثيفة تحيط بهذة الحدائق.

وأشار حفنى إلى أنه تم تقديم العديد من الشكاوى لمجلس مدينة نجع حمادى لرفض الأهالى تحويل الحدائق العامة لقاعات أفراح أو تأجيرها لمناسبات خاصة ولم يتم الإستجابة لهذة الشكاوى وتم تحويل واحدة من هذه الحدائق التى تسببت فى مشكلات كبيرة بالمنطقة وجارى حاليا تحويل أخرى لافتا إلى أنه تم تقديم شكاوى أخرى إلى محافظ قنا ووزير التنمية المحلية ضد المسئولين بمجلس مدينة نجع حمادى الذين يقومون حاليا بردم النجيلة وتقطيع الأشجار وهدم الحدائق العامة وتحويلها إلى قاعات أفراح ثانيه على الرغم من أن الأولى التى تم تحويلها تبعد أمتار قليلة عن التى جارى تحويلها.

ومن جانبه قال عبد الراضى عربى رئيس مجلس مدينة نجع حمادى أن الحدائق العامة بمركز ومدينة نجع حمادى تحكمها لائحة والغرض من هذه الحدائق خدمة محدودى الدخل كمكان ترفيهى للبسطاء بتعريفه دخول رمزية وخدمات غير مكلفة لافتا ان ما يقام بهذة الحدائق ليس أفراح بالمعنى المذكور فى الشكوى ولكنها حفلات ومناسبات خاصة بأسعار رمزية للمواطنين ويتم منعها منعا باتا فى أيام الدراسة.

وأوضح عربى أن مايتم فى حديقة مرحبا من تجديدات وتجهيزات ليست لتحويلها إلى قاعة أفراح ولكنها أعمال لرفع كفاءة الحديقة حيث يتم تقطيع الأشجار وتنظيمها لتوسيع الحديقة وسيتم رفع كفاءتها وكذلك رفع تعريفة الدخول لتقديم خدمة مميزة لافتا أن هناك العديد من المواطنين تقدموا لتأجير الحديقة كقاعة أفراح خاصة إلى أن المحافظة رفضت لتعود الأستفادة من الحديقة وخدماتها على المواطنين بمركز نجع حمادى.