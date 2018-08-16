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فيديو.. هواوى تحتفل مع عملاءها بطرح Nova 3i للبيع الأول بالأسواق المصرية

الخميس، 16 أغسطس 2018 08:05 م
فيديو.. هواوى تحتفل مع عملاءها بطرح Nova 3i للبيع الأول بالأسواق المصرية كيث لى نائب رئيس هواوي مصر
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أقامت مجموعة هواوى لأعمال المستهلك بمصر فعاليات حفل البيع الأول لهاتفها المتميز نجم السيلفي Nova 3i في فرعها بمول كايرو فيستفال سيتي، وذلك بعد نفاذ الكمية المطروحة بأكملها للحجز المسبق خلال ثلاثة أيام فقط من الإعلان عن إطلاقه في السوق المصري بسعر 5849 جنيهاً الأسبوع الماضي، حيث أن الهاتف يتميز بإمكانيات متطورة مثل كاميرا أمامية مزدوجة مدعمة بتقنية الذكاء الاصطناعي توفر تجربة تصوير استثنائية تجذب فئة كبيرة من المستخدمين وخاصة محبي تصوير السيلفي.

وقال كيث لى نائب رئيس هواوي مصر، "نحن نتطلع لرؤية نجاحات جديدة يحققها هاتف جديد مثل نجم السيلفي Nova 3i، الذي نفذت الكمية المطروحة بأكملها من الهاتف في فترة الحجز المسبق، نظراً لإمكاناته الكثيرة والمتطورة الي جانب سعره التنافسي، ويسلط الهاتف الضوء على أكثر المزايا الهامة التي يبحث عنها كثير من المستخدمين، وهي الكاميرا الأمامية ومدي دقتها ووضوحها في انتاج صور سيلفي تتسم بالجمال والروعة، وبفضل منظورها الجديد والاستثنائي، يعتزم الهاتف أن يغير اسلوبنا في التقاط صور السيلفي، نظراً لتزويده بتقنية الذكاء الاصطناعي بكاميرات مزدوجة أمامية بدقة 24 ميجابكسل وبدقة 2 ميجابكسل."

وقامت هواوي بتنظيم ورشة عمل بالاستعانة بمصور محترف لتعليم العملاء كيفية التقاط أفضل صور سيلفي بواسطة هاتف هواوي Nova 3i الجديد، هذا وبالإضافة الي إقامة العديد من العروض الترفيهية التي تفاعل معها العملاء بشكل كبير، كما قدمت هواوي العديد من المفاجأت السارة والعروض الحصرية لعملائها، حيث تضمنت العروض على فوز أول 100 عميل قاموا بشراء هاتف Nova 3i بهدايا قيمة خلال الفعاليات تبلغ قيمتها 1000 جنيهاً بالإضافة الى تنظيم سحب للفوز بهاتف هواوي الجديد لجميع الزائرين.

الجدير بالذكر، أن هاتف هواوي Nova 3i يقدم ما يتطلع اليه مستخدمي يومنا هذا، الذين يريدوا التقاط صور سيلفي تتمتع بجودة احترافية لتحقيق التناغم الأمثل بين العنصر والمحيط للتعبير عن المعنى الحقيقي لقصّة الصورة نفسها.

 

 


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