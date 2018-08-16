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فيديو.. محافظ كفرالشيخ يتفقد المرحلة الرابعة من أرض الجونة ببرج البرلس

الخميس، 16 أغسطس 2018 08:28 م
فيديو.. محافظ كفرالشيخ يتفقد المرحلة الرابعة من أرض الجونة ببرج البرلس محافظ كفر الشيخ يتابع الأعمال بالبرلس
كفرالشيخ _محمد سليمان
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تفقد اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، المرحلة الرابعة من أرض الجونة ببرج البرلس، والتى تبلغ مساحتها 121 ألف م2 فضلاً عن تفقده إنشاء وحدة إسعاف برج البرلس الجديدة، وذلك بحضور اللواء شكرى الجندى، عضو مجلس النواب، والمهندس على عبد الستار، مساعد المحافظ ورئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والمهندس طلعت عبد القادر، مساعد المحافظ ورئيس مركز ومدينه بلطيم، والمهندس محمد المحجوب، رئيس مدينة برج البرلس، وعدد من القيادات التنفيذية .
 
 
 
 
وقال محافظ كفرالشيخ أنه تم إزالة التعديات واسترداد حق الدولة بأرض الجونة _ المرحلة الرابعة بمدينة برج البرلس على مساحة 121 ألف متر مربع والتى تعد موقعاً حيوياً داخل مدينة برج البرلس لإقامة المشروعات والمرافق الخدمية لأهالي برج البرلس، وتتضمن منطقة خدمات على مساحة 31 ألف م2 ، ومنطقة تقسيم على مساحة 47 ألف م2، فضلا ً عن الشوارع ومساحتها 43 ألف م2 .
 
وأوضح محافظ كفرالشيخ أنه تم إقامة محطة صرف برج البرلس، ومدرسة 6 أكتوبر للتعليم الأساسى ببرج البرلس،  و16 عمارة بإجمالى 320 وحدة سكنية، وجارى إنشاء السوق القطاعى على مساحة 2682م2، والموقف على مساحة 18000م2 ، وقاعة مؤتمرات على مساحة 2400م2 ، ومدرسة ثانوية للبنات على مساحة 5000م2، ومدرسة تجارية على مساحة 5000م2، وإدارة تعليمية على مساحة 800م2  بالمرحلة الرابعة بأرض الجونة لرفع مستوى المرافق والخدمات ومشروعات البنية الأساسية لأهالي مدينة برج البرلس .
 
 
 
 
 
 
 

 


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