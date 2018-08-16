فيديو.. طبيب يتعدى على مريض بمستشفى جامعة القناة.. و"غراب" يحيله للتحقيق

الإسماعيلية - السيد فلاح

قال كريم محمد خليل الصافى، طالب بالفرقة الثالثة بكلية تجارة جامعة قناة السويس، إنه تعرض لآلام شديدة فى الظهر مساء أمس الأربعاء، وتوجه لمستشفى جامعة قناة السويس، فى الرابعة فجرًا، واستمر داخل المستشفى حتى السادسة صباحًا يبحث عن طبيب.

أضاف "كريم"، 21 عامًا، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، "حضر طبيب يدعى محمد سليمان، على الساعة السابعة صباحًا، أى بعد 3 ساعات من تواجده فى قسم الطوارئ بمستشفى جامعة قناة السويس، وقال له الطبيب بدون إجراء كشف عليه "عندك تمزق واستخدم كمادات"، فقال له، لم تقم بالكشف عليا، فكيف شخصت حالتى، هو انا لازم أدفع فلوس علشان اتعالج كويس، فرد عليه الطبيب، "أيوه لازم تدفع فلوس علشان تتعالج، على حسب قول "كريم".

وتابع "كريم"، عندما تحدث شقيقى خليل، قائلاً، "يعنى مفيش دكتور فى مستشفى الجامعة، يعالج شقيقى، فقام الدكتور المعالج، بصفع شقيقى على وجه، وقام باحتجازنا داخل غرفة، وقام الطبيب وبعض أفراد الأمن بالاستيلاء على هاتفى وتم مسح فيديو الواقعة من هاتفى، مشيرًا إلى أنه قام بتحرير محضر رقم 17 أحوال ثانى بقسم ثالث بالإسماعيلية، وقام بالتوجه بعد ذلك إلى أحدى المستشفيات الخاصة للعلاج.

من جانبه، قال الدكتور ممدوح غراب، رئيس جامعة قناة السويس، أن الواقعة تم تحويلها للتحقيق، مشيرًا إلى أنه على استعداد التام لاستقبال الطالب كريم الصافى واصطحابه شخصيًا لمستشفى الجامعة للكشف عليه وعلاجه.

وطالب "غراب"، مقابلة أسرة الطالب المجنى عليه، كما قرر إيقاف الطبيب عن العمل واحالته للتحقيق وخصم ٣ أيام من راتبه، واستدعاء زميلة الذي جامله باستخراج تقرير طبي مزور يفيد إصابته بسحجات وجروح من جراء قيام شفيق الطالب المريض بالاعتداء عليه.

وقالت الدكتورة إلهام مدنى، مدير عام مستشفيات جامعة قناة السويس، أن الواقعة أصبحت محل تحقيق فى النيابة العامة حاليًا، وتم التواصل مع أسرة الطالب كريم الصافى وتم عرض تقديم كل الخدمات العلاجية له، كلنه، قام بإجراء كشف فى مستشفى الخير والبركة، نافيًا أن يكون الطبيب قد أتاخر عن الكشف عن الطالب لمدة ثلاث ساعات.