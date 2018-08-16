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فيديو.. إنقاذ رجل عالق تحت أنقاض جسر جنوة فى إيطاليا بعد 3 أيام من انهياره

الخميس، 16 أغسطس 2018 10:52 ص
فيديو.. إنقاذ رجل عالق تحت أنقاض جسر جنوة فى إيطاليا بعد 3 أيام من انهياره جسر جنوى
كتب: أحمد علوى
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رصد مقطع فيديو تم تداوله على تويتر، أحد رجال الإطفاء ينفذ عملية إنقاذ بطولية لأحد الناجين من حادثة انهيار جسر فى مدينة جنوة الإيطالية.

ويظهر الفيديو رجل إطفاء مربوطا بحبل وينقذ رجلا نجى بأعجوبة من حطام الجسر المنهار، يوم الثلاثاء، فى المدينة الساحلية بشمال إيطاليا، وأدى إلى مقتل حوالى 40 شخصا.

ونشر الفيديو إحدى الصفحات الإيطالية على تويتر، وعلقت قائلة "إنقاذ أحد الناجين وإخراجه من الحطام من طرف أحد العناصر بالمؤسسة الإيطالية لخدمات الإطفاء والإنقاذ".

ويواصل رجال الإنقاذ البحث عن ناجين وجثث وسط حطام الجسر، الذى انهار جزء منه لدى مرور 35 سيارة فوقه على أسطح مخازن وأبنية أخرى.

وقالت مسئولة الشرطة فى جنوة أليساندرا بوتشي "ما زلنا نحاول انتشال ناجين من الحطام. نأمل العثور على المزيد من الأحياء". ويعمل نحو 300 رجل إطفاء وسط الحطام بالاستعانة بكلاب مدربة لمحاولة تحديد أماكن الناجين.

 


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