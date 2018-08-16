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الخميس، 16 أغسطس 2018 08:22 ص
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فنزويلا تسلم البيرو لائحة بأسماء أشخاص "متورطين" فى محاولة اغتيال مادورو

الخميس، 16 أغسطس 2018 08:00 ص
فنزويلا تسلم البيرو لائحة بأسماء أشخاص "متورطين" فى محاولة اغتيال مادورو محاولة اغتيال مادورو
كراكاس (أ ف ب)
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سلمت الحكومة الفنزويلية الأربعاء سفارة البيرو فى كراكاس، لائحة بأسماء أشخاص فروا من البلاد على ما يبدو بعدما شاركوا، فى الاعتداء المفترض على الرئيس نيكولاس مادورو فى الرابع من أغسطس.

وقال وزير الخارجية الفنزويلى خورخى أريازا فى خطاب "إنها لائحة مرتكبى جنح يدل كل شئ على أنهم لجأوا إلى البيرة بعدما شاركوا فى محاولة الاغتيال ضد الرئيس نيكولاس مادورو والسلطات العليا".

وأضاف أن اللائحة تضم اسمى رجلين فرا إلى البيرو هما خوسيه ياغاس مونخى والبرتو إيسكالونا ويشتبه بأنهما شريكان فى هجوم بطائرتين مسيرتين محملتين بالمتفجرات خلال عرض عسكرى يؤكد مادورو أنه كان يستهدفه.

وأوضح أن "أجهزة الاستخبارات تقول إنهما موجودان فى البيرو وطلبنا تعاون ليما"، وذكرت وزارة الخارجية الفنزويلية على حسابها على تويتر أن اللائحة التى سلمت إلى السفارة فى كراكاس نقلت إلى وزارة الداخلية "لتحديد أماكن مواطنين فنزويليين وردت أسماؤهم فى حال سمح لهم بدخول البيرو".

 

 


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