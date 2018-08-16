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الخميس، 16 أغسطس 2018 03:21 م
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فتح الحدائق والمتنزهات فى أشمون بالمنوفية مجانًا خلال عيد الأضحى

الخميس، 16 أغسطس 2018 03:01 م
فتح الحدائق والمتنزهات فى أشمون بالمنوفية مجانًا خلال عيد الأضحى المهندس عبد الحكيم الزفزافى رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية
المنوفية - محمد فتحى
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عقد المهندس عبد الحكيم الزفزافى رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، اجتماع المجلس التنفيذى اليوم بقاعة الاجتماعات والمؤتمرات بالمجلس، وذلك بحضور نائبى رئيس المدينة، وسكرتير عام المجلس ومديرى الادارات الخدمية ورؤساء الوحدات المحلية، وقد تناول الاجتماع عرض الانجازات التى تمت خلال هذا الشهر لمديرى الادارات، كما تم تناول عددا من المعوقات بالعمل وسبل حلها.
 
وشدد الزفزافى خلال الاجتماع على ضرورة الاستعداد الكامل لاستقبال عيد الأضحى المبارك من حيث التأمين والنظافة وتواجد أفراد النبوتجيات وغرف العمليات لسرعة حل أى مشكلات أو معوقات والتعامل الفورى معها ورفع درجة الاستعداد فى منظومة النظافة بتجميل الشوارع برفع المخلفات اولاً بأول، وتم التنبيه على تكثيف الرقابة التموينية على كافة الأسواق لضبط الأسعار والرقابة على منافذ بيع السلع الغذائية والاستهلاكية وضبط السلع الغذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر حفاظاً على أرواح المواطنين.
 
كما أكد على فتح المجازر طوال أيام عيد الأضحى المبارك مجانا للمواطنين مع وضع قواعد لعملية الذبح والكشف على الأضاحى، وتم التنسيق مع مدير الإدارة الصحية بأشمون برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات وحسن التعامل مع المرضى فى أقسام الاستقبال مع توفير كافة التخصصات من الأطباء والتمريض طوال أيام العيد على مدار 24 ساعة لتقديم كافة الخدمات الطبية العاجلة للمواطنين، وتم التأكيد على إدارة الأوقاف بضرورة تجهيز الساحات المعدة للصلاة وأن تتضمن خطبة العيد الدعوة إلى نبذ الفتن والابتعاد عن الشائعات المغرضة وبث روح التسامح بين المواطنين، وتم التنبيه على رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى وشركة الكهرباء بعمل نوبتجيات من الفنيين على مدار 24 ساعة لإصلاح كافة الأعطال الطارئة بمجرد الابلاغ عنها مع ضرورة تطهير بلاعات المجارى الخاصة بالصرف الصحي.
 
وشدد على أن جميع الحدائق والمتنزهات بأشمون مفتوحة وجاهزة لاستقبال المواطنين والأهالى طوال عيد الأضحى المبارك مجانا، وأن غرفة العمليات الرئيسية بمجلس مدينة أشمون متواجدة على مدار 24 ساعة لتلقى أى شكاوى أو بلاغات، من جانب أخر قام الزفزافى بتكريم السيد اللواء عماد موسى مساعد مدير أمن المنوفية ومأمور مركز شرطة أشمون السابق، ومنحة درع مركز أشمون تقديرا لمجهوداته طوال فترة خدمته بمركز أشمون.
 

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