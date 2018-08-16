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الخميس، 16 أغسطس 2018 06:26 م
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غلق محلى جزارة شرق الإسكندرية لذبحهم خارج المجزر استعدادا لعيد الأضحى

الخميس، 16 أغسطس 2018 05:47 م
غلق محلى جزارة شرق الإسكندرية لذبحهم خارج المجزر استعدادا لعيد الأضحى محل جزارة
الإسكندرية جاكلين منير
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شن حى المنتزة أول شرق الاسكندرية، حملة للتفتيش على محلات الجزارة ، و ذلك فى إطار الاستعدادت لعيد الاضحى المبارك و بناء على تعليمات الدكتور محمد سلطان محافظ الاسكندريه بغلق محلات الجزارة التي تقوم بالذبح خارج السلخانة وغرامة عشرون الف جنيه.

و قد قام الحى بشن حملة اليوم الخميس بشارع خالد بن الوليد سيدي بشر بحري تحت اشراف  اللواء خالد حسن مرسي رئيس حي المنتزة اول

اسفرت الحملة عن غلق وتشميع  2 محلات جزارة لذبح الاغنام خارج السلخانة مما يخالف قرار  المحافظ كما تم التحفظ على الإشغالات أمام الجزارة.

و فى نفس السياق  شن الحى حملة علي شوادر الخرفان و تم تحصيل غرامات مالية بعد رصد مخالفات و ذلك  وفقا لقرار المحافظ رقم 1163.

 

 

 
 

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