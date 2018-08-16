غلق محلى جزارة شرق الإسكندرية لذبحهم خارج المجزر استعدادا لعيد الأضحى

الإسكندرية جاكلين منير

شن حى المنتزة أول شرق الاسكندرية، حملة للتفتيش على محلات الجزارة ، و ذلك فى إطار الاستعدادت لعيد الاضحى المبارك و بناء على تعليمات الدكتور محمد سلطان محافظ الاسكندريه بغلق محلات الجزارة التي تقوم بالذبح خارج السلخانة وغرامة عشرون الف جنيه.

و قد قام الحى بشن حملة اليوم الخميس بشارع خالد بن الوليد سيدي بشر بحري تحت اشراف اللواء خالد حسن مرسي رئيس حي المنتزة اول

اسفرت الحملة عن غلق وتشميع 2 محلات جزارة لذبح الاغنام خارج السلخانة مما يخالف قرار المحافظ كما تم التحفظ على الإشغالات أمام الجزارة.

و فى نفس السياق شن الحى حملة علي شوادر الخرفان و تم تحصيل غرامات مالية بعد رصد مخالفات و ذلك وفقا لقرار المحافظ رقم 1163.