عاصفة توقف عمليات أعمال شركة تنقيب عن النفط فى سلطنة عمان

رويترز

قالت أحد شركات النفط فى سلطنة عمان على موقعها الإلكترونى إن 14 عاملا اصيبوا بجروح فى عاصفة تسببت أيضا فى إيقاف عملياتها فى المربع رقم 5 فى سلطنة عمان ليل الأربعاء.

وأضافت الشركة أن ثلاثة إلى خمسة من المصابين فى "وضع حرج" ويتلقون علاجا فى مستشفى عبرى المرجعى إلى الغرب من العاصمة مسقط.

ولم تشر الشركة إلى حجم انتاج النفط الذى تأثر بإيقاف العمليات بسبب انقطاع الكهرباء فى الموقع.

ووفقا لموقعها الإلكترونى، تشغل الشركة حقل نفطى وثلاثة مكامن أخرى فى المربع 5 بسلطنة عمان.

وقالت الشركة فى تغريدة على توتير إنه سيجرى تقييم الوضع وإصلاح الأضرار قبل أن تعود العمليات إلى حالتها الطبيعية.