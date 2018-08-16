طلاب الثانوية دور ثانى يبدأون امتحان الجغرافيا والأحياء والتفاضل والتكامل

كتب محمود طه حسين

بدأ طلاب الثانوية العامة دور ثانى أداء امتحان مادتى الجغرافيا والأحياء والتفاضل والتكامل.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إنه يؤدى الامتحان فى مادة الجغرافيا 3860 طالبا وطالبة، بينما يؤدى طلاب الشعبة العلمية الامتحان فى مادة الأحياء بإجمالى 6404 طلاب، كما يؤدى طلاب الشعبة العلمية (الرياضيات الامتحان فى مادة التفاضل والتكامل بإجمالى 3792 طالبا وطالبة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة تواصلت مع رؤساء لجان سير الامتحانات وتأكدت من وصول أسئلة الامتحانات إلى مقر اللجان دون تأخير وتم تسليمها للطلاب فى التاسعة صباحا.

وكانت امتحانات الثانوية العامة قد انطلقت السبت 11 أغسطس وتنتهى 20 أغسطس الجارى.