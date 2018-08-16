ضبط 8 قضايا تموينية متنوعة فى حملة مكبرة بالقليوبية ورفع 22 طن قمامة

القليوبية - إبراهيم سالم

تمكنت مباحث تموين القليوبية من ضبط 8 قضايا تموينية، تنوعت ما بين عدم الإعلان عن الأسعار، وبيع أزيد من السعر، إلى جانب ضبط مجموعة من القضايا فى مجال الأدوية الطبية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، وذلك وفقا لتعليمات اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية.

تمكنت الحملة من تحرير 4 قضايا فى مجال الغش التجارى وإدارة مصانع بدون ترخيص، وتحرير قضيتين فى مجال الغش الغذائى والسلع الغذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، كما تم تحرير قضية فى تجميع وتهريب دقيق بلدى مدعم، وأخرى فى مجال الأسواق وبيع بأزيد من التسعيرة.

وعلى جانب آخر، شنت مديرية أمن القليوبية بإشراف اللواء رضا طبلية مدير الأمن، حملة مرور ومرافق مكبرة بدوائر أقسام المحافظة لضبط كافة المخالفات المرورية وإعادة الانضباط المرورى والعمل على سيولة حركة المرور، وإزالة كافة المعوقات التى تعوق الحركة المرورية والتعديات والإشغالات والباعة الجائلين.

وأسفرت الحملة عن ضبط 255 قضية، تنوعت ما بين 103إزالة فورية، و14محضر اشغال طرق، و9 محاضر نظافة وبيئة، و66 محضر لبائعين متجولين، و6 محاضر لفرش شاي، و26 محضر وصلات كهربائية، و29 محضر لإعلانات مخالفة، كما تم رفع وإزالة 22 طن قمامة ومتراكمات صلبة بمناطق نطاق الحملة.