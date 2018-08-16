ضبط 3 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية فى حملة أمنية بالغربية

تمكن ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية، بقيادة اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية، من ضبط 3 متهمين مسجلين جنائيًا ومطلوبين فى عدة قضايا وبحوزتهم 2 بندقية خرطوش وفرد خرطوش.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير المباحث الجنائية، إخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية بضبط جابر.ا 33 سنة عاطل مقيم دائرة قسم ثالث المحلة مسجل شقى خطر سبق اعتقاله جنائيا لخطورته على الأمن العام وسبق اتهامه فى 20 قضية سلاح نارى وخطف أنثى واستعمال قوة؛ آخرها القضية رقم 14085/2013جنح أول المحلة سلاح أبيض وبحوزته بندقية خرطوش وطلقة لذات العيار، وتحرر المحضر 26 أحوال قسم ثالث المحلة.

وضبط المتهم ممدوح.ر 35 سنة عاطل سبق اتهامه فى 3 قضايا سلاح نارى وتزوير، وبحوزته بندقية خرطوش فى المحضر 828 جنايات أمن دولة طوارئ مركز طنطا، كما تم ضبط إبراهيم.ا 46 سنة سائق مسجل شقى خطر تحت رقم 846 فئة (ج) سبق اتهامه فى 31 قضية سلاح نارى وضرب وتعدى وسلاح أبيض وسرقات، وبحوزته فرد خرطوش محلى الصنع.