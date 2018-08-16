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ضبط عاطلين بحوزتهما 42 طربة حشيش بالغربية

الخميس، 16 أغسطس 2018 09:48 م
ضبط عاطلين بحوزتهما 42 طربة حشيش بالغربية طرب حشيش - أرشيفية
الغربية - مصطفى عادل
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تمكن النقيب محمد القمري الضابط بالاداره العامه لمكافحة المخدرات بوسط الدلتا، من ضبط عاطلين بحوزتهما٤٢ طربة حشيش بقصد الاتجار، وطبنجة ومطواة.
 
كانت التحريات قد توصلت لقيام  ع . غ. ا وشهرته غريب 37 سنه مقيم جنزور مركز بركه السبع المنوفيه،  م . ا . ا 43 سنه مقيم كفر سالم النحال مركز السنطة، بالاتجار فى المواد المخدرة، وبتقنيين الاجراءات، تم ضبطهما وبحوزتهما  42 طربة حشيش وطبنجة حلوان مطموسه الارقام ومطواة، واعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
 
 
 
 
 
 
 

 


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