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ضبط شاب بالشرقية ابتز فتاة بنشر صورها على فيس بوك مقابل 20 ألف جنيه

الخميس، 16 أغسطس 2018 01:55 م
ضبط شاب بالشرقية ابتز فتاة بنشر صورها على فيس بوك مقابل 20 ألف جنيه حبس - ارشيفية
كتبت- فتحية الديب
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ألقي ضباط الإدارة العامة للتكنولوجيا بوزارة الداخلية، اليوم، القبض شاب بمركز ديرب نجم، لقيامه بابتزاز، فتاة يحبها، لدفع مبلغ مالي 20 ألف جنيه، مقابل عدم نشر صور لها والتشهير بها علي موقع التواصل الإجتماعي، وتم إحالته للنيابة العامة.
 
البداية كانت ببلاغ من فتاة إلي مباحث الإنترنت، عن قيام شاب بابتزازها لطلب مبلغ مالي 20 ألف جنيه، مقابل عدم نشر صور لها علي مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.
 
تمكنت مأمورية بقيادة العميد عاصم الشريف رئيس المباحث الجنائية، وبرفقته العقيد محمد رمضان رئيس فرع شرق الدلتا، والمقدم دكتور محمود مدين، ضابط الإدارة العامة للتكنولوجيا بوزارة الداخلية، بإشراف اللواء مدحت حسين ، مدير مباحث الإدارة، بالتنسيق مع مباحث ديرب نجم، برئاسة الرائد عبد المنعم علاء، من ضبط " طارق م ش" 24 سنة مقيم ديرب نجم،  لقيامه بإبتزاز "و ال أ" مقيمة مركز الزقازيق، وطلب منها مبلغ 20 ألف جنيه، لإجبارها علي فسخ خطبتها من الشخص الجديد الذي تقدم لخطبتها ووافقت عليه.
 
وكشفت التحريات، أن الشاكية كانت علي علاقة عاطفية بالمشكو في حقه فترة الجامعة، حيث كانت زميلته بالكلية، وتقدم لخطبتها أكثر من مرة، وتم رفضه من قبل أسرتها لضعف مستواه المادي والاجتماعي، فقام بتهديدها بصور بحوزته لها، لإجبارها علي ترك خطيبها الحالي، نظرا لحبه الشديد لها، وتحرر المحضر رقم 4725 إداري مركز شرطة ديرب نجم، وتم إحالته للنيابة العامة.
 
 
 
 
 
 
 قارئ ينوه عن تغيب ابنته منذ 6 أيام بالشرقية
 
https://www.youm7.com/story/2018/7/14/%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A6-%D9%8A%D9%86%D9%88%D9%87-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D8%A8%D9%86%D8%AA%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B0-6-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9/3871640

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