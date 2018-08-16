صور.. 20 معلومة عن تاريخ الجالية اليونانية بالإسماعيلية منذ بداية حفر القناة

الإسماعيلية – جمال حراجى

ارتبطت نشأة الإسماعيلية بوجود الأجانب بها، وذلك للعمل فى الأعمال الفنية الدقيقة بالشركة العالمية لقناة السويس، حيث يوجد بالمدينة المقر الرئيسى للشركة، وتشكل الجالية اليونانية أقدم وأكبر جالية أجنبية فى الإسماعيلية، حيث وفدوا إليها مع بداية الحفر أى مع نشأة المدينة.

1- يعتبر اليونانون رابع الجاليات الأجنبية الموجودة فى المدينة من حيث الامتيازات والوضع الإجتماعى بعد الفرنسيين والإنجليز والإيطاليين.

2- وصل أعداد اليونانين فى الإسماعيلية فى عام 1907 نحو 1078 نسمة وعام 1947 وصل عددهم إلى 1686 نسمة بحسب ما ذكرته الدكتورة راجية إسماعيل فى كتاب تاريخ مدينة الإسماعيلية.

3- تخصص للجالية اليونانية منطقة سكنية خاصة بهم فى الحى الأفرنجي وقد تم بناء كنيسة بها تسمى كنيسة مار جرجس.

4- يوجد كثير من منازل اليونانيين فى الحى العربى وكانت تبنى من الطوب والخشب.

5- كان يوجد 1850 عائلة يونانية فى الحى العربى وذلك من عام 1900 إلى 1930.

6- من ضمن الاحتفالات اليونانية الدينية فى الإسماعيلية (يوم الجمعة الحزينة) حيث تخرج زفة تمثل جنازة السيد المسيح إلى ميدان شامبيلون.

7- مارس اليونانين بعض الألعاب الرياضية مثل سباق القوارب والدرجات والملاكمة والسلة أيضًا وأنشأت الهيئة استادا لممارسة الأنشطة اليونانية.

8- كانت أول كنيسة فى الإسماعيلية كنيسة مارى جرجس وهى تتبع الطائفة اليونانية، وتأسست فى عام 1869 وتم إنشاء كنيسة أخرى تدعى مارى مينا سنة 1935 ويتواجدوا حاليا بشارع الأمام على بحى الإفرنج.

9- أنشأت أول جمعية يونانية سنة 1895 تعرف باسم الجمعية اليونانية وموجودة حاليًا بشارع الأمام على بجوار الكنيسة اليونانية مارى مينا.

10- وصل عدد الهيئات الإجتماعية إلى ست عشرة هيئة ترعى مصالح اليونانيين فى شتى المجالات هذا بجانب أربعة نوادى اجتماعية ورياضية.

11- أنشأت العديد من الجمعيات الخيرية فهى كثيرة ومنها جمعية السيدات اليونانيات من جزيرة كاسوس.

12- أكبر الجاليات اليونانين حضروا من جزيرة كاسوس اليونانية وأيضا من جزيرة بطمس.

13- من ضمن الجمعيات اليونانية فى مدينة الإسماعيلية جمعية المحاربين القدماء المشاركين فى الحرب العالمية الأولى والثانية، أيضًا وجدت جمعية التغذية وتقدم الوجبات للطلبة الفقراء وكذلك وجدت فى الأربعينيات من هذا القرن جمعية الطلبة الذين تخرجوا من الثانوى.

14- من ضمن الأندية التى تتبع الطائفة اليونانية نادى الكشافة والذى تأسس عام 1900 ويقبل الأطفال من سن خمس سنوات إلى 20 سنة، وكان يقع فى حى الإفرنج، وأيضا نادى المرشدات البنات والسيدات وتأسس فى العام نفسه.

15- تأسس النادى الاجتماعى اليونانى (سابقا نادى الزهرة بشارع السلطان حسين - حاليا مترو) فى عام 1918.

16- تأسس نادى كرة السلة فى عام 1930 وكان مقره محكمة الاستئناف بميدان مصطفى كامل، وتأسس نادى الكرة عام 1940.

17- وجدت مدرستان ابتدائيتان فى حى الإفرنج فى عام 1885 ثم ازداد عددها فى عام 1902 إلى ثلاثة مدارس واثنتين إعداديتين، ثم استمرت أعداد المدارس فى ازدياد فأنشأت المدارس الثانوية (حاليا محكمة الاستئناف بميدان مصطفي كامل).

18- ظهرت مجلة (لوبر وجرية) الأسبوعية، وكانت يونانية وفرنسية وتهتم بالشئون التجارية والأدبية ونشرالإعلانات وكان يديرها لازاريدس.

19- أنشأ أحد الإيطاليين فندق المسافرين بشارع أحمد عرابى وكان يديره أحد اليونانين بعد شرائه من مؤسسة وظل يعمل بالفندق إلى عام 1986، وأقام اليونانيون ستة فنادق فى مدينة الإسماعيلية منهم واحد فى الحى العربى وقد استمر فى العمل حتى عام 1960.

20- كان اليونانيون يحتكرون تجارة المأكولات فى المدينة، وكانت معظم محلات البقالة فى الإسماعيلية يمتلكها يونانيون، وكان يوجد محل مشهور جدا بشارع السلطان حسين يدعى جروبي (أيس كريم ومثلجات) يبتع "ينى ساكلاكى"، وقد وجد عدد من المخابز التى يتملكها الأجانب؛ فقد وجدت ثلاثة مخابز يونانية فى حى الإفرنج، وأربعة فى حى العرب.