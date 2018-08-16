صور.. وفاة رئيس وزراء الهند الأسبق أتال فاجبايى

رويترز

قال مستشفى إن رئيس الوزراء الهندى الأسبق أتال بيهارى فاجبايى توفى اليوم الخميس عن عمر بلغ 93 عاما.

ويعد فاجبايى هو الذى أمر بإجراء تجارب نووية لتحويل الهند إلى قوة نووية، وسافر أيضا إلى باكستان فى حافلة فى بادرة دبلوماسية كبيرة.

وكان السياسى والشاعر فاجبايى، واحدا من أكثر قادة حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسى القومى شعبية وهو نفس الحزب الذى ينتمي له رئيس الوزراء الحالى ناريندرا مودى.

لكن على النقيض من مودى الذى يقول منتقدوه إنه شخصية استقطابية رغم تعهداته بتحقيق تنمية شاملة فى الهند التى يقطنها 1.3 مليار شخص، فقد كان فاجبايى الوجه المعتدل للتيار الهندوسى القومى ونال إعجاب بعض خصومه.

وينشر "اليوم السابع" صور لأتال بيهارى فاجبايى رئيس الوزراء الهندى الأسبق .



يضع الطلاب الشموع حول لوحة تضم رئيس الوزراء الهندي السابق لتكريمه



أطفال يصلون من أجل تعافي رئيس الوزراء الهندي السابق داخل مدرسة



فاجبايى

رئيس الوزراء الهند السابق وفلاديمير بوتين الرئيس الروسى



رئيس الوزراء الهندى السابق