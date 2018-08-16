video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 16 أغسطس 2018 04:30 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. وفاة رئيس وزراء الهند الأسبق أتال فاجبايى

الخميس، 16 أغسطس 2018 02:56 م
صور.. وفاة رئيس وزراء الهند الأسبق أتال فاجبايى رئيس الوزراء الهندى الأسبق أتال بيهارى فاجبايي
رويترز
إضافة تعليق

قال مستشفى إن رئيس الوزراء الهندى الأسبق أتال بيهارى فاجبايى توفى اليوم الخميس عن عمر بلغ 93 عاما.

ويعد فاجبايى هو الذى أمر بإجراء تجارب نووية لتحويل الهند إلى قوة نووية، وسافر أيضا إلى باكستان فى حافلة فى بادرة دبلوماسية كبيرة.

وكان السياسى والشاعر فاجبايى، واحدا من أكثر قادة حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسى القومى شعبية وهو نفس الحزب الذى ينتمي له رئيس الوزراء الحالى ناريندرا مودى.

لكن على النقيض من مودى الذى يقول منتقدوه إنه شخصية استقطابية رغم تعهداته بتحقيق تنمية شاملة فى الهند التى يقطنها 1.3 مليار شخص، فقد كان فاجبايى الوجه المعتدل للتيار الهندوسى القومى ونال إعجاب بعض خصومه.

وينشر "اليوم السابع" صور لأتال بيهارى فاجبايى رئيس الوزراء الهندى الأسبق .

 

يضع الطلاب الشموع حول لوحة تضم رئيس الوزراء الهندي السابق لتكريمه
يضع الطلاب الشموع حول لوحة تضم رئيس الوزراء الهندي السابق لتكريمه

 

أطفال المدارس يصلون من أجل التعافي السريع لرئيس الوزراء الهندي السابق أتال بيهاري فاجبايى داخل مدرسة في أحمد آباد
أطفال يصلون من أجل تعافي رئيس الوزراء الهندي السابق داخل مدرسة 

 

فاجبايى
فاجبايى

 

رئيس الوزراء الهند السابق وفلاديمير بوتين الرئيس الروسى
رئيس الوزراء الهند السابق وفلاديمير بوتين الرئيس الروسى

 

رئيس الوزراء الهندى السابق
رئيس الوزراء الهندى السابق
 
وفاة رئيس الورزاء الهندى الأسبق
وفاة رئيس الورزاء الهندى الأسبق

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

غرفة دبى تستعرض المزايا التنافسية للإمارة فى معرض المجوهرات الدولى بالهند

صور.. ارتفاع حصيلة ضحايا سيول كيرالا جنوب الهند إلى 79 قتيلا

رئيس وزراء الهند الأسبق فاجبايى فى حالة حرجة بالمستشفى

الهند

رئيس الوزراء الهندى

أتال بيهارى فاجبايي

نياندرا مودى

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
وزير المالية يكشف اتجاه الحكومة لتطبيق دفع الضريبة العقارية على أقساط

وزير المالية يكشف اتجاه الحكومة لتطبيق دفع الضريبة العقارية على أقساط

مختار نوح يؤكد طرد تركيا قيادات الإخوان لوقف تصاعد أزمتها الاقتصادية

مختار نوح يؤكد طرد تركيا قيادات الإخوان لوقف تصاعد أزمتها الاقتصادية

سيميونى يحقق إنجازا تاريخيا مع أتلتيكو مدريد بعد تتويجه بالسوبر الأوروبى

سيميونى يحقق إنجازا تاريخيا مع أتلتيكو مدريد بعد تتويجه بالسوبر الأوروبى

"ملحمة وطنية بسواعد مصرية"..فيلم يعرض إنشاء أكبر مجمع أسمنت ببنى سويف

"ملحمة وطنية بسواعد مصرية"..فيلم يعرض إنشاء أكبر مجمع أسمنت ببنى سويف

فيديو وصور.. خطوبة أحمد فهمى وهنا الزاهد وسط حضور عائلى

فيديو وصور.. خطوبة أحمد فهمى وهنا الزاهد وسط حضور عائلى

"الصناعات الغذائية" تؤكد جاهزيتها لذبح 230 ألف رأس ماشية خلال العيد.. فيديو

"الصناعات الغذائية" تؤكد جاهزيتها لذبح 230 ألف رأس ماشية خلال العيد.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة