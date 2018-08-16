صور.. وصول المتهمتين بقتل شقيق زعيم كوريا الشمالية فى ماليزيا للمحاكمة

كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب

وصلت المتهمتين بقتل شقيق زعيم كوريا الشمالية فى ماليزيا للمحاكمة وسط حراسة أمنية مشددة، ومن المتوقع أن يصدر قاض ماليزى، اليوم الخميس، حكمه بحق امرأتين متهمتين باغتيال الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية، فى الوقت الذى أبدت فيه أسرتا المتهمتين تفاؤلهما بتبرئتهما.

وستقرر المحكمة ما إذا كانت هناك أدلة كافية لدعم تهمة القتل الموجهة ضد ستى عيشة من اندونيسيا ودوان ثى هيونغ من فيتنام فى جريمة قتل كيم جونغ نام فى مطار كوالالمبور.

وفى حال كانت الأدلة مقنعة فإن المحكمة ستستمر بعقد جلسات استماع لوكلاء الدفاع عن المتهمتين، اما اذا كان العكس، عندها يمكن للقاضى تبرئتهما او تعديل التهمة إلى شيء أقل خطورة من جريمة القتل التى يعاقب عليها بالإعدام فى ماليزيا.

وتصر عائلتا المتهمتين على أنهما لم ترتكبا هذه الجريمة الشبيهة بتصفيات الحرب الباردة والتى صدمت العالم، وتأملان باعلان براءتهما.

وقال دوان فان ثانه والد هيونغ لفرانس برس انها "لا يمكن ان تكون قاتلة، فهى كانت دائما فتاة جذابة تعمل بكد"، وستى عيشة وهيونغ متهمتان بقتل كيم جونغ نام الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون عبر مسح وجهه بغاز الأعصاب "فى اكس" السام فى فبراير العام الماضى عندما كان ينتظر فى مطار كوالالمبور للصعود على متن طائرة متوجهة الى ماكاو.

وتزعم المتهمتان أنهما ضحيتا مؤامرة قتل متقنة دبّرها عملاء كوريون شماليون، فهما كانت تعتقدان انهما تشاركان فى مقلب لبرنامج من نوع تلفزيون الواقع عندما هاجمتا كيم بمادة كيميائية مصنفة كسلاح دمار شامل.



إحدى المتهمات فى قبضة الشرطة



الشرطة تصطحب إحدى المتهمات



وصول إحدى المتهمتين بقتل شقيق زعيم كوريا الشمالية