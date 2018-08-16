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صور.. وزير التموين يكشف استخدام بطاقات مضروبة فى صرف سلع 117مرة فى 4 أيام

الخميس، 16 أغسطس 2018 01:09 م
صور.. وزير التموين يكشف استخدام بطاقات مضروبة فى صرف سلع 117مرة فى 4 أيام الدكتور على المصيلحى وزير التموين و التجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة
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أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم اكتشاف بطاقة تموين مضروبة تم استخدامها فى صرف السلع 117 مرة فى فترة من 1 أغسطس حتى يوم 4 أغسطس الجارى، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المسئول للنيابة قائلا: "تصحيح البيانات يكشف كل الأخطاء".



وأضاف  الدكتور  على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية خلال المؤتمر الصحفى لاستعراض استعدادات الوزارة لعيد الأضحى المبارك انه كان يتم اختراق النظام فى الفترات الماضية  وبالتالى كانت تصرف سلع لأشخاص غير مستحقة قائلا:" اختراق النظام كان عمال على بطال ومحدش كان بيتكلم " لافتا  إلى أن تحديث البيانات وتحديثها يساهم بشكل كبير فى ضبط المنظومة".
 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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