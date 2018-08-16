صور.. وزير التموين يعلن تلقى 262 ألف طلب لإضافة المواليد على البطاقات حتى الآن

كتب مدحت وهبة - تصوير إبراهيم سعيد

أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مكاتب التموين تلقت ما يقرب من 262 ألف طلب لإضافة المواليد على البطاقات منذ أول الشهر الجارى، حتى يوم 15 من نفس الشهر، ويتم تسجيل المواليد وفيا للقواعد المنظمة.



وأضاف الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية خلال المؤتمر الصحفى لاستعراض استعدادات الوزارة لعيد الأضحى المبارك أنه تم توفير مختلف السلع الغذائية.

وأوضح المصيلحى أنه أصدر عدد من توجيهات وزارية لمديرى المديريات لتيسير إجراءات اضافة المواليد بالبطاقات ومنها إلغاء شرط البحث الاجتماعى كشرط إضافة المواليد وكذلك إلغاء برنت التأمينات على أن يتم إضافة المواليد وفقا للقواعد المنظمة.





























