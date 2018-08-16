صور.. مركز المصالحة الروسى: يقدم مساعدات على سكان الرستن فى حمص

دمشق /أ ش أ/

قدم مركز المصالحة الروسى فى سوريا اليوم الخميس مساعدات لأهالى مدينة الرستن فى ريف حمص الشمالى، التى كانت قوات الجيش السورى استعادتها من المعارضة فى مايو من العام الماضي.

وذكرت قناة الحرة الأمريكية أن المركز نظم جولة للصحفيين فى المدينة أثناء قيام القوات الروسية بتوزيع المساعدات ومعالجة المصابين فى عيادة مؤقتة أقامتها القوات الروسية، التى قالت إنها ساعدت فى تأهيل بعض البنى التحتية فى المدينة، داعية إلى البدء فى إعادة إعمارها.

وكان الجيش السورى أعلن استكمال تطهير 1200 كيلومتر مربع من ريفى حمص الشمالى وحماة الجنوبى من المجموعات الإرهابية وإعادة الأمن إلى عشرات القرى والبلدات هناك.



مركز المصالحة الروسى فى سوريا يقدم المساعدات



مساعدات لأهالى مدينة الرستن فى ريف حمص الشمالى



افراد من الجيش الروسى تؤمن فى سوريا



الجيش الروسى فى حمص



الجيش الروسى فى سوريا



الجيش الروسى ينتشر فى شوارع حمص



حمص



الجيش السورى



رفع الحطام



أحد مساجد سوريا



سورى بصحبة ابناءه على دراجه فى سوريا يشعر بالآمان



طريق حمص