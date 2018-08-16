صور .. مدير مباحث سوهاج يضبط 46 قضية تموينية ومصنع لمبات غير مرخص

سوهاج محمود مقبول

تمكنت الحملة التموينية التي قادها العميد عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية بسوهاج بإشراف اللواء هشام الشافعى مدير الأمن من ضبط 46 قضية تموينية متنوعه بالإشتراك مع ضباط إدارة مباحث التموين برئاسة العميد محمد نصحى مدير الإدارة والرائد محمد اللبيشى وكيل الإدارة.

وكان من أبرز القضايا التي تم ضبطها ضبط المتهم أ . ا . أ . ا 37 سنة ويقيم بدائرة قسم ثان سوهاج صاحب مخزن أدوات كهربائية وذلك لإدارته مصنع لتجميع اللمبات الكهربائية بدون ترخيص وتم ضبط 5000 لمبة ليد و12ألف و500 كعب لمبة و4800 دريفرات و7500 جسم لمبة و1350 هاوسينج و1000 بدى لمبه و1000 علية ورق وتم تحرير محضرا بالواقعة برقم 2 أحوال إدارة مباحث التموين وجار العرض على النيابة العامة.

ومن جانبه أوضح مدير أمن سوهاج أن تلك الحملات تاتى في إطار متابعة تنفيذ السياسات الأمنية والتوجيهات العامة لوزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وتقيم الأداء الأمني وأستعراض المهام والأهداف الحالية والمرتقبة وتشكيل مجموعات عمل بكافة المدريات لمكافحة الجرائم الاقتصادية التي تستهدف السياسة المرسومة لتوفير السلع وضبط الأسعار وأعتبار ذلك من أولويات سياسة الوزارة في مجال الأمن الإقتصادى وحفاظا على مقدرات البلاد وفرض الإنضباط بالشارع بدون تجاوزات وحفاظا على قوت الشعب وتشديد الدور الرقابى وخاصة الرقابة على السلع مجهولة المصدر والسلع المدعمة.







































