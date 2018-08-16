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الخميس، 16 أغسطس 2018 06:44 م
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صور.. محافظ كفر الشيخ يتابع توصيل الغاز لـ6 آلاف منزل بالبرلس

الخميس، 16 أغسطس 2018 06:27 م
صور.. محافظ كفر الشيخ يتابع توصيل الغاز لـ6 آلاف منزل بالبرلس محافظ كفر الشيخ يتابع توصيل الغاز للمنازل
كفر الشيخ – محمد سليمان
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شارك اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، أهالى برج البرلس فرحتهم بتوصيل الغاز الطبيعى إلى منازلهم، حيث تم إطلاق مشروع توصيل الغاز لـ 6 آلاف منزل بتكلفة 22 مليون جنيه خلال ستة أشهر.

وقال محافظ كفرالشيخ إنه تم إطلاق مشروع توصيل الغاز المنزلى لأهالى برج البرلس فى ضوء خطة المحافظة لتوصيل الغاز إلى عدد من المراكز، منها دسوق، قلين، بيلا، وبلطيم، لتحسين الخدمات للمواطنين وتخفيف المعاناة عنهم، لافتًا إلى أن مشروع توصيل الغاز لبرج البرلس يبدأ من اليوم ولمدة ستة أشهر لخدمة 6000 مشترك بتكلفة إجمالية تبلغ 22 مليون جنيه، مؤكداً أننا نعمل على تيسير إجراءات التعاقد على الغاز الطبيعى مع المواطنين وتذليل أى عقبات أمام شركات الغاز الطبيعى، وضمان توصيل الخدمة وتحقيق الاستفادة للمواطنين. .

وكلف محافظ كفرالشيخ بالتنسيق مع شركات توصيل الغاز لتسريع الأعمال، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإسراع بمشروعات توصيل الغاز الطبيعى إلى المنازل فى ضوء المساهمة بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين والتيسير عليهم، باعتباره مشروعا قوميا سيسهم وبشكل كبير فى تقليل تكلفة أسطوانة الغاز ويُعد مصدرا نظيفا للطاقة، فيما أعرب عدد كبير من أهالى برج البرلس عن فرحتهم بتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل .

جاء ذلك بحضور اللواء شكرى الجندى، عضو مجلس النواب، والمهندس على عبد الستار، مساعد المحافظ ورئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والمهندس طلعت عبد القادر، مساعد المحافظ ورئيس مركز ومدينة بلطيم، والمهندس محمد المحجوب، رئيس مدينة برج البرلس، والمهندس حاتم بسيونى، مدير عام شركة ترانس جاس بكفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذى.

3- محافظ كفر الشيح داتخل احد المنازل بالبرلس
محافظ كفر الشيح داتخل احد المنازل بالبرلس

2- محافظ كفر الشيخ يتابع توصيل الغاز للمنازل
 محافظ كفر الشيخ يتابع توصيل الغاز للمنازل

1- محافظ كفر الشيخ يسلم على احدى سيدات البرلس
 محافظ كفر الشيخ يسلم على احدى سيدات البرلس

 


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