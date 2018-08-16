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الخميس، 16 أغسطس 2018 03:22 م
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صور.. محافظ الإسماعيلية ومهاب مميش يستقبلان النائب العام فى قناة السويس

الخميس، 16 أغسطس 2018 02:00 م
صور.. محافظ الإسماعيلية ومهاب مميش يستقبلان النائب العام فى قناة السويس محافظ الإسماعيلية ومهاب مميش يستقبلان النائب العام
الإسماعيلية - السيد فلاح - جمال حراجى
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استقبل اللواء يس طاهر، محافظ الاسماعيلية يرافقه الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لتنمية قناة السويس ونائبه الفريق أسامة ربيع، المستشار نبيل صادق، النائب العام ومساعديه المستشار مصطفى سليمان، والمستشار هشام سمير، على رأس وفد من أعضاء مكتب النائب العام خلال زيارتهم لمرفق قناة السويس منذ قليل.
 
وتأتى زيارة النائب العام والوفد المرافق له إلى هيئة قناة السويس، لمتابعة سير وانتظام العمل بالهيئة، والتعرف على ما تم إنجازه خلال تلك الفترة من مشروعات وإنجازات.
 
ووقد حضر مراسم استقبال النائب العام ومرافقيه بمبنى الإرشاد، بمقر إدارة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، كل من المستشار عمرو سامى، المحامى العام الأول لمنطقة القناة، والمستشار فيصل الطحاوى، المحامى العام الأول لمحافظة بورسعيد، والمستشار ياسر أبوغنيمة المحامى العام الأول لمحافظة الإسماعيلية.
 
وكان رئيس هيئة قناة السويس، قد اصطحب النائب العام ومحافظ الإسماعيلية، ومرافقيهم من القيادات فى جولة بحرية بقناة السويس الجديدة، لمتابعة سير وانتظام حركة الملاحة بالقناة. 
 
وخلال الزيارة، تم طرح ومناقشة أوجه التعاون والتنسيق فيما بين المحافظة والنيابات العام، وتم الاتفاق على بحث ودراسة إقامة مقرات جديدة للنيابات فى بعض الأماكن والمناطق التى  تتطلب ذلك، وعلى سبيل المثال منطقة مدينة الإسماعيلية الجديدة.
 

 


 


 


 


 


 


 
 
 

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