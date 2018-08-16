صور.. محافظة الإسكندرية تحذر من ذبح الأضاحى خارج المجازر

الإسكندرية - جاكلين منير

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، ترتفع تحذيرات الذبح خارج المجازر والتى تسبب أضرار بالغة على شبكة الصرف الصحى بالإسكندرية، بالإضافة إلى أن الذبح خارج المجازر لا يتم خلاله الكشف على الحيوان واعتماد سلامته للذبح وبيع اللحوم للمواطنين وقد كشرت محافظة الإسكندرية عن أنيابها للحد من ظاهرة الذبح بالشوارع أو خارج المجازر لما يسببه من أضَرار بيئية بالغة خاصة على شبكبات الصرف الصحى.

وتعد مشكلة الذبح خارج المجازر مشكلة دائمة وليست فى الأعياد فقط، خاصة فى المناطق النائية على أطراف المحافظة فى أحياء العامرية وبرج العرب، فهناك ثقافة سائدة أن اللحوم بدون الأختام الحمراء الخاصة بالمجازر الحكومية، هى لحوم طازجة وشهية للأكل.

ويقول الدكتور أحمد عبد الجليل، مدير عام الصحة والمجازر بمديرية الطب البيطرى بالإسكندرية، إن المديرية تعمل على محاربة ثقافة خاطئة سائدة فى تلك المناطق، وتعديل سلوكيات خاطئة للمواطينن، من خلال شن الحملات التفتيشية على الجزارين، لتبين الأختام على اللحوم المعروضة للبيع والتى أكد من أنها ذبحت بالمجزر الآلى بعد الكشف عليها، وحذر الدكتور عبد الجليل من أن هناك 200 مرض يمكن أن ينتقل من الحيوان إلى الإنسان ولذلك يحب الحرص الشديد عن تناول اللحوم أن تكون ذبحت تحت إشراف طبى.

وحول ذبح الاضاحى قال أنه تقرر فتح المجازر التابعة للمديرية والمجزر الآلى بمنطقة العامرية، لذبح الأضاحى بالمجان فى أول وثانى أيام عيد الاضحى المبارك.

وأشار الدكتور أحمد عبد الجليل، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أن المجزر مفتوح أمام الاضاحى الخاصة بالأفراد مجانا، مع توافر الامكانيات شرط اصطحاب الجزار أو الشخص الذى سيقوم بالذبح مع الأضحية.

وأوضح مدير عام المجازر أنه فى الأيام العادية يتم سداد رسوم استخدام المجزر الآلى، تبلغ نحو 70 جنيها للأبقار والجاموس، و30 جنيها للخراف والماعز.

فى المقابل قال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحى بالاسكندرية، إلى أن الذبح بالشوارع أو خارج المجازر يسبب أضرار بالغة على شبكة الصرف الصحى بالاسكندرية، بالاضافة إلى الاضرار البيئية، مشيرا إلى أن الشركة حذرت من ذبح الاضاحى فى الشوارع ويتم التنسيق مع المحافظة والاحياء لرصد تلك السلوكيات الخاطئة وتوقيع مخالفات وغرامات مالية

وقال "نافع" للـ"اليوم السابع" أن شركة الصرف الصحى تحرص على التطهير الدائم للشبكة والمطابق والشنايش، وخاصة مع اقتراب فصل الشتاء، لعدم تراكم مياة الامطار فى الشوارع.

من جانبه أكد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية؛ أن ذبح الأضحية للمواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك سيكون مجانا داخل المجازر الحكومية؛ وذلك بالمجزر الآلى للحوم بالعامرية، ومجزر أبو قير، موجها المواطنين بضرورة التوجه لتلك المجازر وعدم الذبح فى الشوارع حفاظا على البيئة المحيطة بهم.

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء ومديرية الطب البيطرى والرصد البيئى بالمحافظة بفرض عقوبات صارمة للذبح فى الشارع وغلق المحلات المخالفة لذلك فورا، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه تلك المخالفات.

وكلف المحافظ إدارة المتابعة بالمحافظة بالمرور بشكل مفاجئ وبصفة مستمرة على جميع محلات الجزارة الموجودة على مستوى أحياء المحافظة، وذلك للت أكد من مدى إلتزام تلك المحلات بالتعليمات.



شوادر الخراف فى الشارع



حملات لمنع الذبح فى الشارع



حملات من الاحياء



حملات على الجزارين



لحوم



شوادر الخراف



الت أكد من الذبح داخل المجازر