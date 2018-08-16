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صور.. جهاز شئون البيئة ينظم ندوة عن "التخلص الآمن لمخلفات الأضاحى" بقنا

الخميس، 16 أغسطس 2018 08:07 م
صور.. جهاز شئون البيئة ينظم ندوة عن "التخلص الآمن لمخلفات الأضاحى" بقنا جانب من الندوة
قنا - هند المغربى
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نظم جهاز شئون البيئة فرع محافظة قنا ندوة عن كيفية التخلص الآمن لمخلفات الأضاحى بحضور 200 من المواطنين بمركز إعلام نجع حمادى شمال محافظة قنا.

تناولت الندوة كيفية التخلص الآمن من مخلفات الأضحية والمحافظة على البيئة صحية عن طريق التخلص الأمن للجلود والعظام واستخدامها فى  بعض الصناعات مثل الجيلاتين، وكذلك التخلص الأمن من الدماء و تجفيفها واستخدامها فى العلف للماشية لزيادة نسبة البروتين بالعلف، وكذلك استخدامه بعد التجفيف كسماد عضوى للأراضى الزراعية و حدائق المنزل.

وشدد المحاضرين بالندوة على التخلص من ملابس أهل البيت و تطهيرها باستخدام المطهرات والكلور وخلع الأحذية خارج المنزل وتنظيفها خارج المنزل وتعقيمها بالمطهرات ومسح جميع المنزل بالمطهرات والكلور وعدم إلقاء الدماء والمخلفات فى الصرف الصحى لأنه ينتج عنها رائحة كريهة و ديدان وفئران تؤذى كل المنزل والمنازل المجاورة.

وقام المسئولين بجهاز شئون البيئة عقب الندوة بتوزيع اكياس قمامة مساهمة من الحملة للحفاظ على البيئة وعدم إلقاء مخلفات الأضاحى خصوصا والمخلفات عموما فى الشوارع.

حاضر فى الندوة كلا من ماجدة صالح مدير مجمع إعلام نجع حمادى ودكتورة ايرينى لمعى توفيق رئيس قسم الإرشاد بالإدارة البيطرية والشيخ عز عامر محمد امام وخطيب المسجد الخيرى بنجع حمادى وندى عباس توفيق مسئول التدريب بجهاز شؤون البيئة فرع قنا والسمان عبد البارى السمان إدارة التضامن الاجتماعى بنجع حمادى و إكرامى إبراهيم نعيم مدير عام إدارة التخطيط والمتابعة بمجلس مدينة نجع حمادى و محمد عبد الستار طه كيميائى بشركة مياه الشرب والصرف الصحى ومهندسة زينب عمر محمد مهندسه بشركة مياه الشرب والصرف الصحى و خليفه عبدالله محمد مدير عام إدارة تعليم الكبار بنجع حمادى.

 

جهاز شئون البيئة ينظم ندوة عن التخلص الامن لمخلفات الاضاحى (2)
جهاز شئون البيئة ينظم ندوة عن التخلص الآمن لمخلفات الأضاحى 

 

جهاز شئون البيئة ينظم ندوة عن التخلص الامن لمخلفات الاضاحى (4)
جهاز شئون البيئة ينظم ندوة عن التخلص الآمن لمخلفات الأضاحى 

 

جهاز شئون البيئة ينظم ندوة عن التخلص الامن لمخلفات الاضاحى (5)
جهاز شئون البيئة ينظم ندوة عن التخلص الآمن لمخلفات الأضاحى

 

جهاز شئون البيئة ينظم ندوة عن التخلص الامن لمخلفات الاضاحى (8)
جهاز شئون البيئة ينظم ندوة عن التخلص الآمن لمخلفات الأضاحى

 

جهاز شئون البيئة ينظم ندوة عن التخلص الامن لمخلفات الاضاحى (9)
جهاز شئون البيئة ينظم ندوة عن التخلص الآمن لمخلفات الأضاحى 

 


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