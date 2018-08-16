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الخميس، 16 أغسطس 2018 06:47 م
خالد صلاح
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صور .. توصيل مياه الشرب لـ4 قرى محرومة من الخدمة غرب الإسكندرية

الخميس، 16 أغسطس 2018 05:57 م
صور .. توصيل مياه الشرب لـ4 قرى محرومة من الخدمة غرب الإسكندرية اعمال توصيل المياه
الإسكندرية جاكلين منير
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 أجرى اللواء هشام كمال رئيس حي العامرية أول غرب الاسكندرية، جولة ميدانية لمتابعة أعمال توصيل المياه إلي قري الكرنك، الهاويس ، ابوسمبل 1 ، أبو سمبل 2..

يأتى ذلك بناء علي تعليمات القيادة السياسية وتوجيهات الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية بتوصيل المياه للقري المحرومة منها .

و قد شدد رئيس الحى على ضرورة الإنتهاء من أعمال الحفر والمشروع فى أسرع وقت، كما قدم الشكر لرجال المشروع على مجهوداتهم.

من جهه أخرى و بناء على توجيهات الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية بالإهتمام بنظافة الشوارع ورفع المخلفات قام حى العامرية بشن حملات لرفع اقمامة والمخلفات، كما قام مدير المرافق بمتابعة أعمال حفر بالتراب لإصلاح كابل فايبر تابع للشركة المصرية للإتصالات.

توصيل المياة (1)
توصيل المياة

 

توصيل المياة (2)
توصيل المياة 

 

توصيل المياة (3)
توصيل المياة 

 

 

 

 

 


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