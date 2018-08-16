صور.. "تعليم الوادى الجديد" تختتم تدريب معلمات رياض الأطفال على النظام الجديد

اختتم قطاع التربية والتعليم بالوادى الجديد فعاليات تدريبات معلمات رياض الأطفال والخاص " بمنظومة التعليم الجديدة "، والتى تم تنفيذها من 14 وحتى 16 أغسطس، كمرحلة أولى لتدريب معلمات رياض الأطفال، بكافة قاعات التدريب لجميع الإدارات التعليمية الخمس، فقد قام سيادته بزيارة القاعات الثلاث بإدارة الخارجة التعليمية وهم ( مدرسة 6 أكتوبر ابتدائى – مركز العلوم الاستكشافى – قاعة تدريب المديرية )، لتبدأ المرحلة الثانية غدًا الجمعة من 17 وحتى 19 أغسطس 2018 م الجارى.

وأشاد الدكتور إبراهيم التداوى وكيل تعليم الوادى الجديد، فى تصريحات صحفية، باكتمال قاعات التدريب بالمعلمات من التاسعة صباحًا وحتى بعد الرابعة والنصف عصرًا لثلاثة أيام متتالية وتابع المعلمات أثناء تدريبهن، والت أكد من فاعلية التدريب، و مدى الاستفادة من التدريب والمتوقع من العمل.

وأوضح التداوى فى بيان له أن الدولة متمثلة فى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بقيادة الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم , تتكفل بكافة الأعباء ( المادية – الفنية ) من أجل الارتقاء بالمنظومة التعليمية بالصفوف الأولى بداية من مرحلة ومعلمات رياض الأطفال على مستوى الجمهورية.

وفى ذات السياق التقى وكيل وزارة التربية والتعليم بتدريب معلمين ومعلمات الصفوف الأولى للغة الإنجليزية وذلك أيضًا بمركز العلوم الاستكشافى بالخارجة.