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صور.. "تعليم الوادى الجديد" تختتم تدريب معلمات رياض الأطفال على النظام الجديد

الخميس، 16 أغسطس 2018 03:22 م
صور.. "تعليم الوادى الجديد" تختتم تدريب معلمات رياض الأطفال على النظام الجديد جانب من التدريب
الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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اختتم قطاع التربية والتعليم بالوادى الجديد فعاليات تدريبات معلمات رياض الأطفال والخاص " بمنظومة التعليم الجديدة "، والتى تم تنفيذها من 14 وحتى 16 أغسطس، كمرحلة أولى لتدريب معلمات رياض الأطفال، بكافة قاعات التدريب لجميع الإدارات التعليمية الخمس، فقد قام سيادته بزيارة القاعات الثلاث بإدارة الخارجة التعليمية وهم ( مدرسة 6 أكتوبر ابتدائى – مركز العلوم الاستكشافى – قاعة تدريب المديرية )، لتبدأ المرحلة الثانية غدًا الجمعة من 17 وحتى 19 أغسطس 2018 م الجارى.
 
وأشاد الدكتور إبراهيم التداوى وكيل تعليم الوادى الجديد، فى تصريحات صحفية، باكتمال قاعات التدريب بالمعلمات من التاسعة صباحًا وحتى بعد الرابعة والنصف عصرًا لثلاثة أيام متتالية وتابع المعلمات أثناء تدريبهن، والت أكد من فاعلية التدريب، و مدى الاستفادة من التدريب والمتوقع من العمل.
 
وأوضح التداوى فى بيان له أن الدولة متمثلة فى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بقيادة الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم , تتكفل بكافة الأعباء ( المادية – الفنية ) من أجل الارتقاء بالمنظومة التعليمية بالصفوف الأولى بداية من مرحلة ومعلمات رياض الأطفال على مستوى الجمهورية.
 
وفى ذات السياق التقى وكيل وزارة التربية والتعليم بتدريب معلمين ومعلمات الصفوف الأولى للغة الإنجليزية وذلك أيضًا بمركز العلوم الاستكشافى بالخارجة.
 
 
 
1- جانب من التدريب
جانب من التدريب

2- وكيل التعليم يتفقد التدريب
وكيل التعليم يتفقد التدريب

3- ختام ةتدريب معلمات رياض الاطفال
ختام ةتدريب معلمات رياض الاطفال

4- التدريب على المنظومة الجديدة
التدريب على المنظومة الجديدة

5- داخل قاعات التدريب
داخل قاعات التدريب

6- حضور مكثف من المعلمات
حضور مكثف من المعلمات

7- اثناء عرض البرامج التدريبية
اثناء عرض البرامج التدريبية

 


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