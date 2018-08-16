video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 16 أغسطس 2018 08:23 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. تجدد أعمال العنف فى هندوراس احتجاجا على زيادة أسعار المواصلات

الخميس، 16 أغسطس 2018 06:48 ص
صور.. تجدد أعمال العنف فى هندوراس احتجاجا على زيادة أسعار المواصلات جانب من العنف فى هندوراس
كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز
إضافة تعليق

تجددت أعمال العنف فى هندوراس، خلال مظاهرات قام بها الطلاب احتجاجا على زيادات أسعار وسائل النقل العامة فى العاصمة تيغوسيجالبا، وبدأت الحركات الاحتجاجية بداية شهر يوليو الماضى، فى إطار الدعوة للإضراب احتجاجا على ارتفاع الأسعار، والمطالبة بتخفيض أسعار الوقود.

وخرج المئات إلى الشوارع احتجاجا على رفع أسعار الوقود والطاقة فى العاصمة تيجوسيجالبا، وألقت شرطة هندوراس قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين .

 وكانت هندوراس قد شهدت مظاهرات وأعمال عنف، وقام المتظاهرين بقطع الطرق فى العديد من المواقع احتجاجا على إقرار الرئيس خوان أورلاندو هيرنانديز برفع اسعار الوقود وتبعات القرار الذى أثر على أسعار المنتجات .

 واستمر الاحتجاج بعد دعوة للإضراب على مستوى البلاد بسبب قرار الحكومة فى هندوراس بزيادة أسعار الوقود، وجرى تنظيم الاحتجاج عبر مواقع للتواصل الاجتماعى على غرار الاحتجاجات التى شهدتها البرازيل خلال الأسابيع الماضية .

احتجاجات عنيفة فى هندوراس
احتجاجات عنيفة فى هندوراس

 

الطلاب يشعلون اطارات السيارات
الطلاب يشعلون اطارات السيارات

 

العنف فى هندوراس
العنف فى هندوراس

 

جانب من العنف فى هندوراس
جانب من العنف فى هندوراس

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. استمرار الاحتجاجات وأعمال العنف فى هندوراس لارتفاع الأسعار

أعمال العنف

أخبار هندوراس

هندوراس

العنف فى هندوراس

زيادة أسعار المواصلات




لا تفوتك
وزير المالية يكشف اتجاه الحكومة لتطبيق دفع الضريبة العقارية على أقساط

وزير المالية يكشف اتجاه الحكومة لتطبيق دفع الضريبة العقارية على أقساط

مختار نوح يؤكد طرد تركيا قيادات الإخوان لوقف تصاعد أزمتها الاقتصادية

مختار نوح يؤكد طرد تركيا قيادات الإخوان لوقف تصاعد أزمتها الاقتصادية

سيميونى يحقق إنجازا تاريخيا مع أتلتيكو مدريد بعد تتويجه بالسوبر الأوروبى

سيميونى يحقق إنجازا تاريخيا مع أتلتيكو مدريد بعد تتويجه بالسوبر الأوروبى

"ملحمة وطنية بسواعد مصرية"..فيلم يعرض إنشاء أكبر مجمع أسمنت ببنى سويف

"ملحمة وطنية بسواعد مصرية"..فيلم يعرض إنشاء أكبر مجمع أسمنت ببنى سويف

فيديو وصور.. خطوبة أحمد فهمى وهنا الزاهد وسط حضور عائلى

فيديو وصور.. خطوبة أحمد فهمى وهنا الزاهد وسط حضور عائلى

"الصناعات الغذائية" تؤكد جاهزيتها لذبح 230 ألف رأس ماشية خلال العيد.. فيديو

"الصناعات الغذائية" تؤكد جاهزيتها لذبح 230 ألف رأس ماشية خلال العيد.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة