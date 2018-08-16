صور.. المدن الطلابية بجامعة أسيوط تضم 30 مبنى يستوعب 15 ألف طالب

أسيوط ـ محمود عجمى

أنهت جامعة أسيوط، استعداداتها لاستقبال الطلاب والطالبات فى المدن الجامعية للعام الدراسى الجديد "2018/2019" من خلال صيانة جميع المبانى، ورش جميع الغرف لإبادة الحشرات وتوفير سبل الإقامة والإعاشة ووسائل الراحة والجو الملائم للطلاب المغتربين والوافدين من دول أجنبية.

"اليوم السابع" أجرت جولة داخل المدينة الجامعية بجامعة أسيوط، للوقوف على الاستعدادات، وذلك بعد تحديد المجلس الأعلى للجامعات موعد بدء الدارسة بالجامعات يوم 22 سبتمبر المقبل.

يقول عرفة أبو العلا، مدير عام الإدارة العامة للمدن الجامعية فى جامعة أسيوط، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن المدن الجامعية بأسيوط تحتوى على 30 مبنى للطلبة والطالبات، منهم 10 مبان فى مدينة الطلاب و20 آخرين فى مدينة الطالبات، تستوعب ما يقارب من 15 ألف طالب وطالبة، وتم الانتهاء من نظافة ورش وصيانة كافة الوحدات السكنية وتهيئتها لاستقبال الطلاب للعام الجامعى 2018/2019.

وأضاف مدير عام المدن الجامعية بأسيوط "أنه تم فتح باب التقدم للمدينة الجامعية عبر التسجيل الإلكترونى للطلاب القدامى والجدد، حيث تشمل قواعد قبول الطلاب والطالبات بالمدينة الجامعية للعام الجامعى 2018/ 2019، وأن يكونوا من مواليد 1/7/2000، والأصغر سنا الذين لهم محل إقامة يبعد عن الجامعة مسافة تصل 30 كيلو مترا فأكثر، بينما تقبل جميع الطالبات المستجدات اللاتى محل إقامتهم تبعد عن الجامعة 20 كيلو متر فأكثر.

وتابع أبو العلا "أما بالنسبة للطلاب والطالبات القدامى الساكنين العام السابق، يتم قبول جميع الطلاب القدامى الناجحين بتقدير عام جيد على الأقل، المقيمين بالعام الدراسى السابق، كما تقبل جميع الطالبات ما عدا " المنقولات بمواد - الراسبات- خارج المدينة - الموقع عليهم إحدى العقوبات المنصوص عليها بلائحة المدن الجامعية"، كما يتم قبول جميع الطلاب والطالبات من ذوى الاحتياجات الخاصة، بحيث يستوفى الطالب طلب الإقامة المطبوع من الكلية التابع لها، ويتم تسليمه للموظف المختص بإدارة الإقامة.

وأوضح عرفة أبو العلا، لـ"اليوم السابع" أنه يوجد عدة أنظمة للسكن داخل المدن الجامعية بجامعة أسيوط، منها السكن المميز للطلبة وتم تخصيص مبنى "أ" سكن مميز شاملا التغذية للطلاب، وتخصيص مبنى "هـ" سكن مميز بالمدينة الجامعية للطالبات شاملا التغذية، كما يوجد قطاع الوفود ويضم الوافدين من دول أخرى، ويشمل الإقامة بدون تغذية، مؤكدا على تقديم خدمة مميزة وعلى مستوى راقى وتعامل طيب من المشرفين والأخصائيين الاجتماعيين وتوفير جوه ملائم يساهم فى تفوق الطلاب فى العام الجامعى، كما يتم تعريف الطلاب بمكان سكنه والحقوق والواجبات التى يجب عليه أن يلتزم بها.

كما يوجد بالمدن الجامعية الإقامة بنظام "أجنحة" كل 3 طلاب فى غرفة واحدة، يقوم العامل بنظافتها وتغير سلة المهملات ودورات المياه يوميًا كل صباح.

وأكد "أبو العلا" على القضاء على مشكلة تكدس الطلاب أثناء التسكين، حيث تم عقد اجتماع مع وحدة الإقامة للطلاب والطالبات، وتم التوصل إلى أن يكون التسكين للطلاب من خلال الكليات، وتم عمل جدول لكل كلية بيوم للتقديم، يسمح لتسكين ما يقارب من 200 طالب وطالبة، كما أن الاستمارة يحصل عليها الطالب من خلال الموقع الإلكترونى، ولا توجد أى مشاكل فى التسكين، مشيراً إلى أن هناك مواعيد لدخول الطلبة للمدن الجامعية، حيث يسمح بدخول الطلاب حتى الساعة الحادية عشر مساء، بينما يسمح بدخول الطالبات حتى الساعة الثامنة مساءً، وهناك استثناء لمن له تأخير فى محاضرات أو فى قاعة الاستذكار، بأن يكون معه ورقة من الدكتور يفيد عن سبب التأخير.

كما أن المدن الجامعية بجامعة أسيوط حريصة كل الحرص على توفير وسائل الأمن لكافة الطلاب المغتربين، حيث يوجد إدارة للأمن الجامعى مشتركه مع كل وحدة سكنية هيئة الإشراف والاستعلامات، بحيث يتم التحقق من هوية الطالب من خلال إظهار الكارنيه الخاص بالمدينة الجامعية، أو باركود حجز الوجبات الغذائية، مشيراً إلى أن المشرفين داخل الوحدات السكنية يقومون باتخاذ كافة الإجراءات حيال الطلاب المخالفين وإحالتها إلى وحدة الشئون القانونية، وهى التى تقوم بالإجراءات القانونية حسب كل موضوع.

واستطرد "عرفة أبو العلا" أنه يوجد بالمدن الجامعية بجامعة أسيوط، مجمع ملاعب لخدمة الطلاب وتوفير أنشطة رياضية يمارس الطلاب هوايتهم داخل المدن الجامعية، بالإضافة لشاشات عرض لمشاهدة المباريات بدلاً من خروج الطالب خارج المدينة الجامعية لمشاهدتها.

واختتم أبو العلا، حديثه مع اليوم السابع، برسالة طمأنينة للطلاب والطالبات للعام الجامعى 2018/ 2019، بأننا نعمل لخدمتكم ونساعدكم على التفوق فى الحياة الدراسية وممارسة الأنشطة الرياضية، حيث أننا نطلق على المدن الجامعية بيت الطالب المتفوق، حيث إنه من شروط توجد الطلاب داخل المدينة الجامعية بأن يحصل على تقدير جيد كل عام.



مدير المدن الجامعية تفقد اخر الاستعدادات



مبني أ بالمدينة الجامعية باسيوط



مباني المدن الجامعية باسيوط



صالة العاب رياضية بالمدينة الجامعية باسيوط



العاملين بالمدن الجامعية باسيوط



حجرة السكن للطلاب الوافدين باسيوط



حجرة السكن للطلاب الوافدين باسيوط



دورات المياه بالمدينة اسيوط



المطبخ بالمدينة الجامعية للوافدين باسيوط



طرقات مبني الوافدين باسيوط



لوحة ابراز كارنية الدخول للمدينة الجامعية باسيوط



مبني سكن الوافدين باسيوط



مباني المدن الجامعية باسيوط



حديقة داخل المدن الجامعية باسيوط



حدائق المدن الجامعية باسيوط



وحدة سكن مميز لطلاب بالمدن الجامعية باسيوط



احد الاسره داخل المدن الجامعية باسيوط



دورات المياه داخل المدن الجامعية باسيوط



طرقات السكن المميز داخل المدينة الجامعية باسيوط



حدائق المدن الجامعية باسيوط



حجرة استذكار للطلاب بالمدينة الجامعية باسيوط



لوحات استرشادية للمدن الجامعية باسيوط



لوحات استرشادية للمدن الجامعية باسيوط



لوحات استرشادية للمدن الجامعية باسيوط