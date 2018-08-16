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الخميس، 16 أغسطس 2018 01:28 م
خالد صلاح
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صور.. ارتفاع حصيلة ضحايا سيول كيرالا جنوب الهند إلى 79 قتيلا

الخميس، 16 أغسطس 2018 12:40 م
صور.. ارتفاع حصيلة ضحايا سيول كيرالا جنوب الهند إلى 79 قتيلا الهند - أرشيفية
نيودلهى /أ ش أ/
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ارتفعت حصيلة ضحايا الأمطار الموسمية والسيول التى تضرب ولاية كيرالا جنوب الهند لتبلغ حتى الآن 79 قتيلا، مع استمرار فيضان الأنهار والسدود وقوع انهيارات أرضية.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إينديا"، اليوم الخميس، أن خدمات السكك الحديد جنوب الهند وخدمة المترو قد علقتا عملهما فى المنطقة، كما أدت السيول والأمطار الموسمية إلى انهيار نظام النقل العام فى العديد من مناطق الولاية.

وأشارت الصحيفة إلى أن نحو 500 أسرة تقطعت بها السبل فى منطقة الابوزها التابعة للولاية، كما علق 82 سائحًا فى داخل منطقة مونار، فيما لقى 5 أشخاص مصرعهم اليوم فى انهيار أرضى فى منطقة بالاكاد.

وقال رئيس حكومة الولاية أن سترات وقوارب النجاة سيتم إلقاؤها جوا على المجموعات العالقة.

من جانبه، طلب رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى وزارة الدفاع الهندية بمزيد من التكثيف لعمليات الإنقاذ والإغاثة فى كيرالا التى تواجه سيولًا شديدة، كما تحدث هاتفيًا إلى رئيس حكومة الولاية.

وأعلن الجيش الهندى أن 12 فريقًا إضافيًا من فرق مواجهة الكوارث الوطنية فى طريقها جوًا إلى كيرالا، ويتواجد 18 فريقًا بالفعل هناك.

كما يشارك 52 فريقًا من القوات المركزية الهندية وتشمل قوات بحرية وأخرى من الجيش وسلاح الجو وحرس الحدود فى عمليات الإنقاذ.

 

إجلاء الهنود من مناطق الفيضانات بعد افتتاح مصبّات السدود إدامالايار وشيروثوني ومولابياريار
إجلاء الهنود من مناطق الفيضانات بعد افتتاح مصبّات السدود إدامالايار وشيروثوني ومولابياريار
 
الإنقاذ يقومون بإجلاء الأشخاص عقب الفيضانات
الإنقاذ يقومون بإجلاء الأشخاص عقب الفيضانات
 
إنقاذ رجل من الغرق فى المنطقة التى غمرتها مياه الفيضانات بعد افتتاح مصبّتي السدود
إنقاذ رجل من الغرق فى المنطقة التى غمرتها مياه الفيضانات بعد افتتاح مصبّتي السدود
 
تضرر سكان من الفيضانات وانتقالهم إلى أماكن أكثر أماناً
تضرر سكان من الفيضانات وانتقالهم إلى أماكن أكثر أماناً
عمال الإنقاذ يساعدون الناس فى عبور الطريق المغمور بالفيضان
عمال الإنقاذ يساعدون الناس فى عبور الطريق المغمور بالفيضان
غرق جزئى للشاحنات بسبب مياه الفيضانات في موقف سيارات
غرق جزئى للشاحنات بسبب مياه الفيضانات في موقف سيارات

 

 

 


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