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صور.. أطباء سعوديون يزورون مستشفى أورام الأقصر لبحث تنفيذ نموذج فى جدة

الخميس، 16 أغسطس 2018 02:05 م
صور.. أطباء سعوديون يزورون مستشفى أورام الأقصر لبحث تنفيذ نموذج فى جدة صورة تذكارية للاطباء السعوديين خلال زيارة المستشفي
الأقصر – أحمد مرعى
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شهدت مستشفى علاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر، زيارة وفد أطباء من المملكة العربية السعودية، لمعاينة المستشفى على أرض الواقع ومتابعة العمل بأحدث الأجهزة والمعدات العالمية، لتقديم الدعم المعنوى اللازم للمرضي وللفريق الطبي الذى يخدم المرضي بالمجان تماماً.
 
كان فى استقبال الوفد السعودى الدكتور هانى حسين مدير عام المستشفي، والذى اصطحبهم فى جولة داخل أقسام المستشفي المختلفة من غرف علاج اليوم الواحد وغرف العلاج الكيماوي والإشعاعي والأشعة وكذلك غرف الإقامة الداخلية والعمليات والعناية المركزة والإفاقة، مؤكدين خلال الزيارة أنهم يسعون لإنشاء نموذج مثل مستشفي شفاء الأورمان بالأقصر في مدينة جدة بالمملكة لخدمة أهالي السعودية.
 
وأبدى الوفد السعودي خلال جولتهم داخل المستشفى أنهم عاشوا لحظات سعيدة بالتواجد داخل مستشفي شفاء الأورمان، هذا الكيان الذي خلق علي أيدي مؤسسة خيرية وبأموال التبرعات من الأهالي، وسعدوا بالتجهيزات الطبية المميزة ومستوى الآداء لخدمة الآلاف من المرضي داخل المستشفي بالمجان تماماً، وعقدا إجتماع مع مدير المستشفي والقيادات والفريق الطبي بالمستشفي للتعرف أكثر علي ماكينة وطبيعة العمل بالتفصيل للبدء في تطبيق مثله في المملكة العربية السعودية.
 
وأكد أطباء الوفد السعودى، أنهم زاروا الكثير من المستشفيات في مختلف الدول العربية والإسلامية والدول الأوروبية والأمريكية، ولكن ما لمسوه داخل المستشفي كان شيئ يثلج الصدور ويبرز جهد كبير في مستشفي خيري تعالج الفقراء بالمجان، ويعتمد علي جهود شخصية وبمستوى يضاهى المستشفيات العالمية، بل ويتخطى عدد كبير منها.
 
وفد أطباء سعوديين يزورون مستشفي أورام الأقصر لبحث تنفيذ نموذج مشابه في مدينة جدة
وفد أطباء سعوديين يزورون مستشفي أورام الأقصر لبحث تنفيذ نموذج مشابه في مدينة جدة

جولة الوفد السعودي داخل اقسام المستشفي
جولة الوفد السعودي داخل اقسام المستشفي

الوفد السعودي يؤكد العمل علي تنفيذ نموذج للمستشفي بجدة
الوفد السعودي يؤكد العمل علي تنفيذ نموذج للمستشفي بجدة

صورة تذكارية للاطباء السعوديين خلال زيارة المستشفي
صورة تذكارية للاطباء السعوديين خلال زيارة المستشفي

الوفد يتفقد الأقسام المختلفة بالمستشفي
الوفد يتفقد الأقسام المختلفة بالمستشفي
 
 
 
 

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