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"صكوك الأضاحى" ترفع تبرعات "مراكز الاتصالات" 50%

الخميس، 16 أغسطس 2018 12:13 م
"صكوك الأضاحى" ترفع تبرعات "مراكز الاتصالات" 50% خراف العيد ـ أرشيفية
كتبت: هبة السيد
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حققت مراكز الاتصالات زيادة ملموسة تجاوزت 50% فى حجم التبرعات الخاصة بصكوك الأضاحى هذا العام، لكل من بيت الزكاة والصدقات المصرى، وبنك الطعام الخاصة بمراكز الاتصالات.
 
وكشف إيهاب سعيد رئيس شعبة مراكز الاتصالات بالغرف التجارية، بأن زيادة حجم التبرعات التى يتم تحصيلها من روافد الخير تأتى فى إطار الدور المجتمعى والتوعوى الذى تقوم به كافة مراكز الإتصالات التى تصل إلى 10 ألاف مركز فى كافة أنحاء الجمهورية، حيث تعتبر هذه المراكز حلقة الوصل بين المتبرع والجهة الخيرية القائمة على النشاط الخيرى.
 
 
وكشف إيهاب سعيد،  بأن هدف مراكز الإتصالات هو  المساهمة فى تعزيز الدور المجتمعى للأفراد بحيث يتمكن المواطن من خلال مراكز الإتصالات المنتشرة فى كافة المناطق من توصيل تبرعه لأى جهة يريد دعهما، بالإضافة إلى معاونة أجهزة الدولة فى إقامة مشروعات خدمية وتنموية وتطوير العشوائيات والمشروعات متناهية الصغر وإقامة مشروعات صغيرة للشباب وغير ذلك مما يساهم فى دعم الموقف الاجتماعى والاقتصادى بالدولة.
 
 

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