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الخميس، 16 أغسطس 2018 06:57 ص
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صرف مرتبات العاملين بالدولة اليوم بمناسبة عيد الأضحى المبارك

الخميس، 16 أغسطس 2018 06:00 ص
صرف مرتبات العاملين بالدولة اليوم بمناسبة عيد الأضحى المبارك محمد معيط وزير المالية
كتب - أحمد يعقوب
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تبدأ وزارة المالية، اليوم الخميس، صرف مرتبات وأجور العاملين بالجهاز الإدارى للدولة بما فيها المحول على البنوك الخاصة وكذلك "صرف النفقة" عن شهرى أغسطس وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
 
وأصدرت وزارة المالية، كتابًا دوريًا رقم 61 لسنة 2018، بشأن صرف المرتبات والأجور للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة بما فيها المحول على البنوك الخاصة وكذلك "صرف النفقة" عن شهرى أغسطس وسبتمبر 2018، حيث يتم صرف مرتبات وأجور شهر أغسطس اليوم الخميس 16 أغسطس، ومرتبات شهر سبتمبر يوم الخميس 20 سبتمبر، وذلك بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.
  
وطالب الكتاب الدورى، مسئولى الإدارات المالية بالجهاز الإدارى بالدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والأجهزة المستقلة والمديرين الماليين بالمحافظات والمراقبين الماليين بالوزارات والهيئات العامة ومديرى الحسابات ووكلائهم ضرورة الالتزام بهذه التعليمات.
 
 

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أخبار الاقتصاد

عيد الأضحى

مرتبات العاملين بالدولة




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