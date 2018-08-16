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"صحة الإسكندرية": تعاون مشترك بين جامعة الإسكندرية لعلاج روماتيزم القلب

الخميس، 16 أغسطس 2018 11:18 ص
"صحة الإسكندرية": تعاون مشترك بين جامعة الإسكندرية لعلاج روماتيزم القلب الدكتور محمد ابو سليمان وكيل وزارة الصحة بالاسكندرية
الاسكندرية جاكلين منير
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أعلن الدكتور محمد أبو سليمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، توثيق التعاون بين جامعة الإسكندرية بإشراف الدكتور صلاح زاهر، أستاذ قلب الأطفال بجامعة الإسكندرية، وإدارة الأمراض غير المعدية بالإسكندرية، بانعقاد الدورة التدريبية المكثفة على البروتوكول الموحد لعلاج روماتيزم القلب، يوم الأحد من كل أسبوع ولمدة 3 أسابيع الساعة 9 صباحا بمركز التدريب الرئيسى بسموحة، بحضور ما يزيد عن 32 طبيبا بشريا من تخصصات باطن قلب وأطفال .

 

وأكد الدكتور محمد أبو سليمان فى اجتماع له، مع فريق العمل للبرنامج القومى لروماتيزم القلب، أن المشروع غير هادف الربح ويقدم خدمة مجانية عالية الجودة، باستخدام احدث أجهزة الموجات الصوتية على القلب، وتحت إشراف أطباء متخصصين، وشدد أثناء الاجتماع على ضرورة نشر الوعى الصحة للمواطنين من خلال تنفيذ لقاءات تثقيفية يومية مع الجمهور بعنوان "انتبه...التهاب الحلق يدمر القلب"، بالمستشفيات اللتى يطبق بها البرنامج، وهى "م. ابوقير العام" و"م.الجمهورية العام" و"م. رأس التين العام"، مع عمل حملات توعية عن مرض روماتيزم القلب بالمدارس، وشدد على العمل بهذه العيادات يوميا مع تكثيف القوافل الطبية وحملات المسح الطبى الشامل بالمدارس لوصول الخدمة لأكبر عدد من المواطنين .

 

مشيرا إلى أن الأهداف الرئيسية للبرنامج، التى أعلنتها وزارة الصحة، بقيادة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، هى الاكتشاف المبكر لحالات روماتيزم القلب للأطفال والشباب، مع متابعة الحالات الإيجابية مع صرف العلاج، وأكد أن جميع الخدمات المقدمة للبرنامج بالمجان.

 


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