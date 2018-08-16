شاهد.. عرض مسرحية "مسافر ليل" داخل عربة قطار والجمهور جزء من المسرحية

كتب محمد شرقاوى

عرض برنامج " ست الحسن" المذاع على فضائية "أون أى:"، تقرير عن مسرحية "مسافر ليل"، تقدم العرض المسرحى من داخل عربة قطار وتوظيف الجمهور جزء من العمل.

وقال محمود فؤاد مخرج العرض، إن العرض المسرحى "مسافر ليل"، يأتى لإبراز نوع مختلف من العمل المسرحى بالخروج عن النص المسرحى لها، ويقدمه داخل عربة قطار ويقوم بتوظيف العربة بشكل تشكلى يفيد بالنواجى الإخراجية.

وكان المهرجان القومى للمسرح اختتم فى دورته الحادية عشرة، جدول عروضه، بـ 3 مسرحيات وهى؛ مسافر ليل ، والثامنة مساء، ورحلة الزمن الجميل، وذلك بمسارح ميدان الأوبرا والغد والقومى على الترتيب، على أن يقام حفل الختام بعد غد الجمعة بدلا من الخميس.