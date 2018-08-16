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سقوط 4 متهمين بحوزتهم مخدرات بقصد الإتجار فى الإسماعيلية

الخميس، 16 أغسطس 2018 11:07 ص
سقوط 4 متهمين بحوزتهم مخدرات بقصد الإتجار فى الإسماعيلية العميد محمد فوزى مدير مباحث الاسماعيلية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام القبض على 4 متهمين بحوزتهم كميات من الهيروين و الحشيش والبانجو والأقراص المخدرة بقصد الاتجار فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

 

وكان اللواء محمد على حسين مدير امن الإسماعيلية تلقى إخطارا من العميد محمد فوزى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط كلا من المتهم "هشام.م.إ" 37 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز التل الكبير بحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت حوالى 30 جراما ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "محمد.ك.ع"34 عاما عاطل ومقيم مدينة المستقبل دائرة مركز ابوصوير بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى 2 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "محمد.ج.م" 30 عاما عاطل ومقيم دائرة قسم ثالث الاسماعيلية بحوزته 80 قرص مخدر ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "محمد.م.ح" 26 عاما عاطل ومقيم الحرفى بحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت حوالى 120 جراما ومبلغ مالى وهاتف محمول.

 

بمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهمين بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد .

 

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

 


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