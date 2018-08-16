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سعر الريال السعودى اليوم الخميس 16-8-2018 واستمرار ثبات العملة أمام الجنيه

الخميس، 16 أغسطس 2018 01:08 م
سعر الريال السعودى اليوم الخميس 16-8-2018 واستمرار ثبات العملة أمام الجنيه الريال السعودى
كتبت- هبة حسام
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واصل سعر الريال السعودى استقراره أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات نهاية الأسبوع المصرفى اليوم الخميس الموافق 16-8-2018، وعند سعر ختام تعاملات الأمس، ثبت سعر الريال السعودى، مسجلاً 4.74 جنيه للشراء، و 4.76 جنيه للبيع، فى تعاملات عدد من البنوك فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى.
 
وفيما يلى سعر الريال السعودى، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن عدد مختلف من البنوك العاملة فى مصر، والتى سجل فروقاً طفيفة فيما بينها "من بنك لآخر"،  وذلك بعد أن بلغ متوسط سعره فى السوق المصرى، 4.75 جنيه للشراء، و 4.78 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك المركزى المصرى.
 

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى "متوسط سعر العملة فى السوق المحلى"

4.75 جنيه للشراء
4.78 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى 

4.74 جنيه للشراء
4.76  جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.74 جنيه للشراء
 4.76 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك القاهرة

4.73 جنيه للشراء
4.78 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.72 جنيه للشراء
4.76  جنيه للبيع 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib 

4.73 جنيه للشراء
4.78 جنيه للبيع

ثبات الريال السعودى رغم موسم الحج

 

وبالرغم من موسم الحج حالياً، والمعروف أن سعر الريال السعودى يشهد تحركا خلاله نحو الارتفاع، نظرا لكثرة الطلب عليه فى تلك الفترة، إلا أن سعر الريال لم يشهد أى حراكا أمام الجنيه المصرى إلا بشكل طفيف للغاية فى بعض الأيام وفى عدد محدود من البنوك والمصارف بارتفاعه قرشاً واحداً فى سعر الشراء أو البيع أو كلاهما، ولكن بشكل عام وعلى مستوى كافة البنوك العاملة فى مصر، استقر سعر الريال مقابل الجنيه طوال الفترة الماضية، مواصلا هذا الاستقرار والثبات حتى اليوم.
 
 
 
 
 
 
 

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