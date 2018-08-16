سائق توك توك يتخلص من زوجته بالدقهلية بخنقها بمخدة السرير لرفضها معاشرته

تخلص سائق توك توك من قرية كفر بداوى التابعة لمركز المنصورة من زوجته بخنقها بمخدة السرير لرفضها معاشرته زوجيا.

تلقي اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية ، بورود بلاغ الى العقيد هانى الزينى مأمور مركز المنصورة ، بوفاة ربة منزل ميادة م 22 سنة ومقيمة كفر بداوى التابعة لدائرة المركز.

وعلى الفور انتقل العميد احمد شوقي رئيس مباحث المديرية ، والرائد أحمد توفيق رئيس مباحث مركز المنصورة، إلى مكان البلاغ ، وتم عمل التحريات التى توصلت الى قيام الزوج ويدعي عثمان ش 30 سنة سائق توك توك بالتخلص من المجني عليها بعد ان كتم انفاسها بمخدة السرير، بعد نشوب خلافات بينهما لرفضها معاشرته زوجيا ، كما كشفت التحريات إلى وجود خلافات مستمرة بين الجانى وزوجته وتركت منزل الزوجية لمدة أربعة أشهر، وقامت بوضع طفلها الأول منذ شهرين

وتم تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة التى أمرت بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.