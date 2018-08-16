زوجة هشام عبد الله تهدد الإخوان بعد القبض عليه: هطربقها على دماغ الكل

كتب:محمد إسماعيل

هددت غادة نجيب زوجة هشام عبد الله، مقدم البرامج بقناة الشرق الموالية لجماعة الإخوان، قيادات وعناصر الجماعة الإرهابية بفضح مخطططاتهم، معبرة عن غضبها بعد القبض على زوجها، حيث كتبت عبر حسابها الشخصى: "فاض الكيل.. لو غضبت هطربقها على دماغ الكل".

كانت مصادر كشفت لـ"اليوم السابع" أن أيمن نور مالك قناة الشرق لم يظهر أى تضامن مع هشام عبد الله، حيث لم يرسل له محاميا، ولم يبذل أى مساعى للإفراج عنه، كما لم تتدخل أى قيادات من جماعة الإخوان فى الأمر،وهو ما أرجعته مصادر إلى الانتقادات المستمرة التى توجهها غادة نجيب للإخوان عبر مواقع التواصل الاجتماعى.