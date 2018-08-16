زلزال بقوة 4.8 درجة يضرب منطقة جزر الكوماندور الروسية

ضرب زلزال، بلغت قوته 4.8 درجة على مقياس ريختر، مياه المحيط الهادى بالقرب من جزر الكوماندور الروسية اليوم الخميس.
وقال متحدث باسم خدمة المسح الجيوفيزيائى التابعة لأكاديمية العلوم الروسية - فى تصريحات لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - "إن مركز الزلزال فى مياه المحيط الهادئ على عمق 81.2 كيلومتر وعلى بعد 675 كيلومترا من بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي. وإن قرية نيكولسكويه كانت الأقرب لمركز الزلزال وتقع على بعد 205 كيلومترات ".
ووفقاً للمعلومات الواردة من المدير الإقليمى لوزارة حالات الطوارئ، لم تشعر بلدات إقليم كامتشاتكا بالزلزال.
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