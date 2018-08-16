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زلزال بقوة 4.8 درجة يضرب منطقة جزر الكوماندور الروسية

الخميس، 16 أغسطس 2018 10:24 ص
زلزال بقوة 4.8 درجة يضرب منطقة جزر الكوماندور الروسية مقياس ريختر - أرشيفية
موسكو /أ ش أ/
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ضرب زلزال، بلغت قوته 4.8 درجة على مقياس ريختر، مياه المحيط الهادى بالقرب من جزر الكوماندور الروسية اليوم الخميس.

 

وقال متحدث باسم خدمة المسح الجيوفيزيائى التابعة لأكاديمية العلوم الروسية - فى تصريحات لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - "إن مركز الزلزال فى مياه المحيط الهادئ على عمق 81.2 كيلومتر وعلى بعد 675 كيلومترا من بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي. وإن قرية نيكولسكويه كانت الأقرب لمركز الزلزال وتقع على بعد 205 كيلومترات ".

 

ووفقاً للمعلومات الواردة من المدير الإقليمى لوزارة حالات الطوارئ، لم تشعر بلدات إقليم كامتشاتكا بالزلزال.

 

 


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زلزال

روسيا

جزر الكوماندور

المحيط الهادى




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