روسيا تعرب عن استيائها لتدنيس مقبرة الجنود السوفييت فى بولندا

موسكو /أ ش أ/

أعربت روسيا اليوم الخميس، عن استيائها لتدنيس مقبرة لجنود سوفييت وأسرى حرب فى جدانسك، ببولندا.

وجاء فى بيان لوزارة الخارجية الروسية: "مستاؤون من فعل شنيع جديد ضد نصب تذكارى سوفييتى فى بولندا على أراضى مقبرة فى جدانسك، حيث ترقد رفات حوالى ثلاثة آلاف من جنودنا ومدنيين وأسرى حرب، قام المخربون بكسر أو إتلاف 23 نجمة لمقابر جماعية.. ويتم الآن إصلاح الضرر، الدبلوماسيون الروس على اتصال مع السلطات البولندية".

وذكرت الوزارة أنه بفضل المآثر البطولية لجنود الجيش الأحمر فى ربيع عام 1945، تم طرد الهتلريين من هذه المدينة وذلك من خلال تضحيات كبيرة.

ونوهت إلى أن "حادثة جدانسك هى حلقة جديدة فى سلسلة من أعمال التخريب لنصبنا التذكارية ومقابرنا فى بولندا، التى رأيناها طوال السنوات الأخيرة.. نحن نعتبر هذه الأعمال امتداداً لخط وارسو الرسمى غير البناء .. الذى يسعى، تحت شعار "اجتثاث الشيوعية" لتطهير أراضى البلاد من أى تذكير بتحريرها من قبل الجيش الأحمر فى نهاية الحرب العالمية الثانية، لإعادة كتابة تاريخ ما بعد الحرب".

وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن الجانب الروسى يصر على إجراء تحقيقات عملية فى الحادث ومعاقبة مرتكبيه، كما دعا الجانب البولندى للوفاء بالتزاماته الدولية وتذكر الواجب الأخلاقى أمام ذكرى الأبطال الذين سقطوا فى الحرب وضحاياها.