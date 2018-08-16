روسيا: العقوبات الأمريكية محاولة لإخفاء عدم جدوى وفعالية سياسة واشنطن

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أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو ترى فى العقوبات الأمريكية ضد شركة الموانئ الروسية "بروفينيت" محاولة لمعاقبة روسيا على موقفها المبدئى من كوريا الشمالية، واصفة تركيز السياسيين الأمريكيين على العقوبات محاولة لإخفاء عدم الجدوى والفعالية.

وذكر بيان لوزارة الخارجية، اليوم الخميس، تعليقا على قيام الولايات المتحدة بإدراج شركة "بروفينيت" على قائمة العقوبات: "نرى فى هذا العمل الجديد المعادى لروسيا، التى قامت به واشنطن، محاولة لمعاقبة روسيا على موقفها المبدئى من الملف الكورى الشمالى، بما فى ذلك فى إطار مجلس الأمن الدولي".

وأضاف البيان "أنه بغض النظر عن تعدد موجات العقوبات الأحادية الأمريكية، فإنها لن تصبح قانونية أبدا".

وأشار البيان إلى أن العقوبات الأميركية فرضت فى اللحظة التى تحتاج فيها قضية إزالة الأسلحة النووية العمل المشترك، مؤكدا أن التكتيك الهدام الذى تتبعه الولايات المتحدة خارج إطار مجلس الأمن الدولى لا يمكنها سوى أن تقوض التقدم الذى تم تحقيقه خلال الآونة الأخيرة نحو التسوية فى الأزمة الكورية الشمالية.

وأُختتم البيان بالقول إن روسيا تستنتج أن واشنطن لا تعى مدى خطورة الاتباع العنيد لنهج ممارسة أقصى حد من الضغط على بيونج يانج.