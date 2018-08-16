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الخميس، 16 أغسطس 2018 12:20 م
خالد صلاح
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رفع 32 طن مخلفات بالقوصية وتسوية وتمهيد شوارع بطول 560 مترا

الخميس، 16 أغسطس 2018 11:22 ص
رفع 32 طن مخلفات بالقوصية وتسوية وتمهيد شوارع بطول 560 مترا جانب من حمله الازاله
أسيوط- ضحا صالح
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أكد المهندس ياسر الدسوقى على استمرار أعمال تمهيد وتسوية الشوارع والطرق بكافة مراكز وقرى المحافظة بهدف تيسير السيولة المرورية على المارة والسيارات وذلك فى إطار خطة التنمية المستدامة مصر 2030.

 

وأوضح محافظ أسيوط أن هناك خطة زمنية ضمن العام المالى 2018/2019 لتسوية وكشط الطرق والكبارى بنطاق المحافظة بالتنسيق مع الوحدات المحلية.

 

وقالت هويدا شافعى رئيس مركز ومدينة القوصية إنه تم تسوية ورفع المخلفات من عدة شوارع بمدينة القوصية حيث تم تسوية الطريق بدءا من الترعة القديمة مرورا بشارع الشيخ نجيب وحتى المدرسة المهنية بطول 560 متر تقريبا وردم الحفر الموجودة بالطريق الناتجة عن أعمال تركيب بعض توصيلات الكهرباء فضلا عن رفع المخلفات الموجودة بالطريق.

 

وأوضحت رئيس مركز ومدينة القوصية أنه تم استخدام جليدر الوحدة المحلية للقوصية فى تسوية الشوارع بالإضافة إلى الاستعانة بعمال الوحدة المحلية مشيرة إلى رفع 32 طن مخلفات من شوارع المركز.

 


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