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الخميس، 16 أغسطس 2018 12:16 م
خالد صلاح
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رصف 11 طريقًا سياحيًا وطباعة 5 آلاف خريطة للمناطق الآثرية بالفيوم

الخميس، 16 أغسطس 2018 11:58 ص
رصف 11 طريقًا سياحيًا وطباعة 5 آلاف خريطة للمناطق الآثرية بالفيوم قال الدكتور جمال سامي محافظ الفيوم
الفيوم - رباب الجالي
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قال الدكتور جمال سامى محافظ الفيوم أنه سيتم رصف 11 طريقاً تخدم المناطق السياحية بطول 91 كم وبتكلفة 400 ألف يورو خلال 12 شهراً.
 
وأضاف أنه سيتم ربط الخرائط بدليل المناطق الآثرية عن طريق تنسيق الألوان وسيتم طباعة 5 آلاف نسخة وتسليمها لإدارة السياحة لتوزيعها على المحميات والأثار أثناء الحاجة إليها فى حال وجود وفود سياحية أو زيارات رسمية لتلك المناطق وسيتم تحميل الخرائط على الموقع الرسمى لإدارة السياحة.
 
كما سيتم اختيار عدد من العاملين من ادارات السياحة والتخطيط العمرانى ومركز المعلومات لتدريبهم على برامج الجرافيك لإعداد تلك الخرائط وتنفيذ التصميمات الخاصة باللوحات الإرشادية.
 
وأشار محافظ الفيوم إلى هناك تعاون المشترك بين المحافظة والاتحاد الأوربى فى دعم مختلف القطاعات الخدمية والتنموية على أرض المحافظة، مضيفاً أنه سيتم وضع طريقى قصر قارون والطريق المؤدى للساحل الشمالى للبحيرة على أولويات المنحة حيث سيتم رصفهما بالانترلوك لكونهما أهم الطرق السياحية بالمحافظة مع تمهيد باقى الطرق السياحية والأثرية.
 

 


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