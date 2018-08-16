ردا على شكوى قارئ.. محافظ أسيوط: مياه قرية الحواتكة سليمة ومطابقة للمواصفات

أسيوط ـ محمود عجمى

ردا على شكوى قارئ لـ"اليوم السابع" من تغير خواص مياه الشرب بقرية الحواتكة بأسيوط، قال محافظ أسيوط المهندس ياسر الدسوقي، أنه تم مخاطبة شركة مياه الشرب والصرف الصحى للتأكد من صحة ما جاء فى شكوى القارئ.

وجاءلرد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والعضو المنتدب، بأن قرية الحواتكة التابعة لمركز منفلوط من مصدرين للمياه محطة الحواتكة الشرقية الإرتوازى "3 ابار" ومحطة الحواتكة الغربية الإرتوازى " 5 أبار" ويوجد ربط بالمحطة المرشحة بمنفلوط، وفور ورود الشكوى قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتشكيل لجنة من المختصين بالشركة " مسئولى الطوارىء ومسئول المعمل ومسئولى الشبكات بالشركة ومراقب اول الصحة ومسئول المتابعة بالوحدة المحلية لفحص الشكوى والمعاينة على الطبيعة للتحقق من موقف المياه بالمنطقة المذكورة وفحص شكوى المواطن محمد جمال مكادى بقرية الحواتكة التابعة لمركز منفلوط على الطبيعة .

- تم التوجه إلى محطة مياه القرية وسحب عينات من البئر والخزانات العلوية الموجودة بالمحطة من قبل قطاع المعامل للتأكد من جودة المياه المنتجة من المحطة للمواطنين كما تم سحب عينات من بعض المناطق العشوائية بالقرية منها بنك ناصر الاجتماعى بالقرية ومدرسة الحواتكة المشتركة والوحدة الصحية بالقرية، وبفحص العينات بالمعامل المتخصصة تبين ان نتيجة تحليل العينات سليمة ومطابقة للمواصفات القياسية طبقا لقرار وزير الصحة رقم 458 لسنة 2007، كما تم التأكد من ان منظومة الكلور بالمحطة تعمل بكفاءة

- كما تم التواصل مع المواطنين وتوعيتهم والرد على استفساراتهم وطمأنتهم والتأكيد على حرص الشركة على توفير كوب ماء نظيف لكل مواطن فى أسيوط، كما أن جميع محطات المياه مراقبة ويتم متابعتها بصفة مستمرة من قبل وزارة الصحة والشركة تقوم بخطة غسيل دورية للشبكات والخزانات .



اخذ عينات المياه وتحليلها بالحواتكة (1)



اخذ عينات المياه وتحليلها بالحواتكة (1)



اخذ عينات المياه وتحليلها بالحواتكة (2)



اخذ عينات المياه وتحليلها بالحواتكة (3)



اخذ عينات المياه وتحليلها بالحواتكة (4)



اخذ عينات المياه وتحليلها بالحواتكة (5)



اخذ عينات المياه وتحليلها بالحواتكة (6)