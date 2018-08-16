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رئيس جامعة الإسكندرية: انتهينا من 80% لصيانة وترميم الكليات

الخميس، 16 أغسطس 2018 05:37 م
رئيس جامعة الإسكندرية: انتهينا من 80% لصيانة وترميم الكليات الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية
الإسكندرية- هناء أبو العز
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قدم الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية، خلال إجتماع لجنة العمداء اليوم الخميس، الشكر لجميع كليات الجامعة عمداء ووكلاء وأمناء وإدارات على ما تم إنجازه خلال هذا الأسبوع من أعمال الترميم لمبانى الكليات، وأعمال الانشاءات، والرصف، وأعمال الصيانة، والتنسيق الخضرى.

وأشار إلى انتهاء الكليات من 80% من المهام المطلوبة منها، وطالب العمداء بإستمرار العمل على نفس المستوى المتميز وتقديم جدول زمنى لباقى الأعمال المقرر تنفيذها وموعد الانتهاء منها، والاهتمام بالنواحى الجمالية ووضع صناديق لتجميع القمامة بالكليات وتجميعها يومياً حفاظاً على نظافة الكليات، وإختيار فرق من الجوالة والقادة الاجتماعيين بزى موحد لاستقبال الطلاب الجدد وتعريفهم بالأقسام المختلفة بالكلية ، وأضاف أن محافظة الإسكندرية ستقوم بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك بتنظيم الأشجار فى الشوارع المحيطة بكليات الجامعة .

واقترح الدكتور الكردى، على عمداء الكليات اختيار أسماء لشوارع الكليات والمبانى بأسماء خريجييها المتميزين الذين رفعوا اسم الكلية عالياً أو تبوؤا مناصب مرموقة داخل أو خارج مصر.

وهنأ المجلس كلية الطب بمناسبة حصول معامل الميكروبيولوجى بالكلية على الاعتماد من المجلس الوطنى للاعتماد.

وأشار الدكتور أحمد عثمان عميد كلية الطب خلال المجلس إلى افتتاح العيادات الخارجية بمبنى جراحات اليوم الواحد "عيادات الاخصائيين" بخصم 50% من قيمة الكشف لأعضاء هيئة التدريس والعاملين، وذلك فى إطار تطوير منظومة علاج أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

وأضاف أن عيادات الأطباء الاستشاريين ستبدأ الشهر القادم بمستشفى سموحة التخصصى لأعضاء هيئة التدريس والعاملين وأسرهم.

كما استعرض الدكتور أحمد مصطفى مدير مستشفى طلبة الجامعة أعمال الطوير والترميم التى تمت بغرف المستشفى بالكامل، وجميع وحدات العناية المركزة "العامة والقلب" وغرف العمليات وذلك بتبرعات أهل الخير.      

 

 


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