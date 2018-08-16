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رئيس بعثة الحج المصرية يشيد بنجاح وزارة الداخلية فى توفير الراحة لضيوف الرحمن

الخميس، 16 أغسطس 2018 08:00 م
رئيس بعثة الحج المصرية يشيد بنجاح وزارة الداخلية فى توفير الراحة لضيوف الرحمن المستشار عمر مروان رئيس بعثىة الحج المصرية
مكة المكرمة ـ محمود عبد الراضي
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قال المستشار عمر مروان رئيس بعثة الحج المصرية، إن وزارة الداخلية نجحت بشكل كبير فى بعثة الحج لهذا العام، ونسقت مع وزارة الصحة لتبادل المعلومات حول الحجاج المرضى.

وأضاف رئيس بعثة الحج، على هامش زيارته، حرصت وزارة الداخلية بقيادة اللواء عمرو لطفي مساعد وزير الداخلية الرئيس التنفيذى لبعثة الحج، على راحة ضيوف الرحمن من خلال سرعة التسكين والإشراف على منظومة الأكل.

وأشاد رئيس بعثة الحج، بانتشار ضباط الشرطة فى الفنادق ومع الحجاج لمساعدتهم فى أداء المناسك وبحث مشاكلهم، والتواصل المستمر معهم.

 


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