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رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك فى تنصيب قس ويرسم شيوخا لكنيسة بالمنيا

الخميس، 16 أغسطس 2018 10:43 ص
رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك فى تنصيب قس ويرسم شيوخا لكنيسة بالمنيا الدكتور القس أندريه زكى رئيس الهيئة الإنجيلية
سارة علام
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شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، أمس الأربعاء، فى تنصيب القس مايكل فكرى راعيا للكنيسة الإنجيلية بمحافظة المنيا، ورسامة شيوخ وشمامسة جدد للكنيسة، وذلك بحضور القيادات الأمنية بالمحافظة، وعدد من القيادات الدينية والشعبية، ورئيس سنودس النيل الإنجيلى القس رفعت فكرى، ومجمع مشيخة المنيا الإنجيلى.

كما شارك أيضا رئيس الطائفة فى رسامة شيوخ وشمامسة جدد للكنيسة الإنجيلية بقرية العمودين بنفس المحافظة، وذلك بحضور عدد من القيادات الدينية والشعبية للمحافظة.


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المنيا

كنيسة

الهيئة الإنجيلية




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