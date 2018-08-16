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رئيس "السكة الحديد" يحث عاملى الهيئة على ضرورة تطبيق مبدأ السلامة

الخميس، 16 أغسطس 2018 09:58 م
رئيس "السكة الحديد" يحث عاملى الهيئة على ضرورة تطبيق مبدأ السلامة رئيس هيئة السكة الحديد
كتب - رضا حبيشى
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التقى المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، بعدد من العاملين وممثلى كهربائيى الإشارات والفنيين بأبراج الاشارات بالمنطقة المركزية لحث العاملين ببذل مزيد من الجهد خلال المرحلة المقبلة، ومناقشة الصعوبات الفنية التى تقابلهم أثناء العمل وضرورة تطبيق مبدأ السلامة أثناء أعمال الصيانة بأبراج الإشارات مع حثهم ببذل مزيد من الجهد خلال المرحلة القادمة.
 
وأكد رئيس الهيئة أن المرحلة المقبلة ستشهد التواصل الفعال بين قيادات الهيئة وجميع العاملين بمواقع العمل المختلفة باعتبار أن العنصر البشرى هو الركيزة الأساسية، وذلك من أجل تحقيق زيادة معدلات السلامة وتحسين مستوى الخدمة المقدمة لجمهور المسافرين من الركاب.
 
وشدد على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد من جميع طوائف التشغيل والفنيين من أجل رفع مستوى الأداء للهيئة خلال المرحله القادمة.
 
واتسم اللقاء بروح الأبوة والاخوة وفى نهاية اللقاء قدموا الشكر لرئيس الهيئة لسعه صدره وحسن المقابلة والتواصل معهم للاستماع الى مقترحاتهم وطلباتهم كما هنئهم رئيس الهيئة بعيد الأضحى المبارك .
 
 

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السكة الحديد

عيد الاضحى

تطبيق مبدأ السلامة




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