رئيس الأركان الأوكرانى: 4 مليارات دولار اجمالى احتياجات القوات المسلحة

موسكو /أ ش أ/

أعلن رئيس أركان القوات المسلحة الأوكرانية فيكتور موجينكو، أن احتياجات الجيش الأوكرانى لعام 2019 تبلغ 4 مليارات دولار أمريكى.

ونقلت وكالة أنباء " سبوتنيك" الروسية عن موجينكو، قوله "إن المبلغ المطلوب لاحتياجات الجيش الأوكرانى فى عام 2019 تصل إلى 4 مليارات دولار أمريكي".. موضحا أن هذا هو الحد الأدنى من احتياجات الجيش الأوكراني.

وأضاف:" أننا ما زلنا عند مؤشر 2.9 مليار دولار، وهذا المبلغ لا يكفى للحفاظ على جاهزية القوات المسلحة الأوكرانية".. مشيرا إلى أنه من المتوقع تناقص عدد العسكريين بسبب المشاكل المادية، وأن هذا سيؤدى إلى عواقب خطيرة بالنسبة للجاهزية القتالية للقوات الأوكرانية.

وكان مجلس الوزراء الأوكرانى قد خصص نسبة 5 بالمئة من الناتج الإجمالى المحلى بالميزانية الأوكرانية لنفقات الدفاع فى عام 2018، وأشار وزير الدفاع الأوكرانى ستيبان بولتوراك إلى أن نحو 20 ألف من العسكريين فى الجيش الأوكرانى ينوون الاستقالة قبل نهاية عام 2018، ثلثهم بسبب المرتبات الضئيلة.

كما ذكر بولتوراك أن وزارة الدفاع تنوى زيادة الحد الأدنى للمرتبات للجنود من 280 دولاراً إلى 336 دولاراً، وللضباط من 411 دولاراً إلى 570 دولاراً.